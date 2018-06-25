大陸軍機又降落菲律賓機場加油

2018年06月25日 13:45 中時 楊家鑫

自從菲律賓總統杜特蒂上台後，陸菲關係回溫，然而美國仍緊盯大陸在南海的作為。大陸《環球時報》引述菲媒報導稱，本月8日一架大陸飛機降落在杜特蒂老家的達沃機場加油，一度引起菲國內部爭議，有反對派議員要求開啟調查。然而反對無效，一架大陸軍機再次於23日降落在達沃機場。側面彰顯陸菲關係穩固，大陸對於南海的掌控自信再加一分。

大陸《環球時報》引述菲媒報導指出，一架中國軍機於23日降落在總統杜特蒂老家的達沃機場加油。這是繼本月8日一架中國飛機降落達沃加油後，第二次有中方飛機降落該機場。

報導稱，中國軍機23日12時18分降落達沃機場，12時59分起飛離去。並稱這架軍機是解放軍空軍的伊爾-76戰略運輸機，系結束在紐西蘭的軍演之後降落達沃機場加油。菲總統府發言人羅克24日表示，中國軍機降落加油獲得所有許可，也遵守了所有規程。

報導指出，由於菲律賓是美國傳統盟友，在南海問題上曾與大陸交惡。上一次有關中國飛機請求降落達沃機場的消息傳出後，一度引發菲國內一些人不滿。有反對派議員甚至在菲參議院要求調查為什麼中方飛機頻繁降落在總統杜特蒂的老家。有反對派議員聲稱，中方運輸機降落達沃，有必要調查一下它卸下了什麼，又裝走了什麼。

報導稱，在本月初中國飛機降落之後，菲中雙方都作出解釋。大陸駐菲律賓大使趙鑒華說，菲律賓不必為此擔心，大陸沒有打算對一個友好鄰國發動戰爭；菲總統府發言人則強調，中方飛機請求「技術性降落」完全正常，菲方如有類似需求，相信其他國家也會予以協助支持。

(中時 )