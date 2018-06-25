世足花絮》德國逆轉保生機 胡莫斯：這是個轉捩點

2018年06月25日 13:09 中時電子報 蔡銘仁

衛冕軍德國24日對決瑞典拚勝，力保晉級資格，激戰到最後補時第5分鐘，才靠著克羅斯精彩的踢進自由球，以2：1驚險贏球，德國連續2場苦戰，不過因傷缺陣的德軍當家後衛胡莫斯認為，這將對德國產生巨大影響，「這場是值得回顧，並幫助我們拿下冠軍的時刻嗎？當然。」

德國首戰不敵墨西哥，被德國媒體形容為「羞恥」的敗戰；德國知名度最高的報紙《Bild》更寫道「世界冠軍防守一團亂，現在該得在世界盃求生存」。德國對瑞典變陣，攻守有所起色，但過程辛苦，若非克羅斯踢進致勝球，他們很可能自1938年後，首度闖不過小組賽。

「最後1分鐘感覺很棒。」胡莫斯受輕微頸部傷勢影響，只能在場邊觀戰，他認為闖過這關，是德國扭轉局勢的關鍵，「比起上一場對墨西哥，這場我們踢得更有水準，比賽過程雖不完美，但最後的進球，對我們起正面效果，讓我們感覺有進步空間，也想變得更好。」

贏得關鍵戰役，但胡莫斯也明白，還不是放鬆的時候，「我們不能太得意忘形，若下一場對韓國犯錯，一切都是徒然。這是很好的結果，重要的進球及重要的時刻，現在我們得繼續前行，證明我們還能更好。我們知道如果輸了，得面對不少批評，所幸現在我們能繼續向前進。」

由於德國後衛博阿騰對瑞典吃下兩黃退場，下一戰對韓國將缺陣，他們期望胡莫斯能及時傷癒歸隊。能否對韓國上場？胡莫斯未給出明確回應，他表示周四練球時，傷勢狀況不太好，不過之後感覺有好轉，但醫師建議他不要躁進，以避免傷勢惡化，因此他沒有上場。

(中時電子報)