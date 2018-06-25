空汙法第9次協商仍破局 藍綠都火大

2018年06月25日 13:25 中時 郭建伸

立法院臨時會今擬處理《空氣汙染防制法》，上午進行第9次協商，不過關鍵的9條爭議條文仍全數保留，最後立法院長蘇嘉全裁示，院會將於下午1點半開始進行；由於國民黨團提出500個修正動議，打算杯葛議程，外界預料下午院會恐上演表決戰，但因民進黨團擬定今天處理完《空汙法》，立法院恐一路表決到深夜。

其中，今天朝野吵得最兇的，就是第53條的罰則文字修正。原本初審版本文字明定，固定汙染源的工廠若排放有害空氣超過限值1000倍，將處3年以下刑責；重大情節將處5年以下刑期，併科罰金最高1500萬元。

不過綠委段宜康上週參與朝野協商時提出，《空汙法》第53條一旦通過，恐與《刑法》第190之1條的「日月光條款」產生競合問題。蘇嘉全則裁示，環保署與經濟部、法務部等再溝通提出修正文字。

環保署今提出的再修正文字則拿掉1000倍字眼，改為公私場所若排放有害空氣污染物違反第20條規定的限值，並足以生損害於他人生命、身體健康者，處7年以下有期徒刑，得併科100萬至1500萬元罰金。環保署長李應元說，《空汙法》管制空汙有優先適用性。

但此舉引發藍營強烈不滿，藍委蔣萬安批評，法案已過初審環保署都堅持原本草案內容，甚至6月6日的新聞稿都在堅持1000倍標準，但環保署現在轉變完全的髮夾彎；如果《刑法》修得有問題，怎麼會拿《空汙法》去解套《刑法》，認為沒有標準恐造成法官裁量問題，民進黨要承擔後果。

民進黨團總召柯建銘則反嗆，再修正動議是越改越嚴，而且改完全部都罰得到，並反指蔣萬安「你是學法的，你講清楚嘛！你要先了解法案的內容清楚好不好！」

蔣萬安則說，「柯總召你不要一直打斷我（說話），這是很嚴肅的問題！」柯則說，「我比你更嚴肅。」蔣萬安則向蘇嘉全提出異議，「院長可以這樣一直打斷人家講話嗎？」

由於討論至近12點仍無共識，蘇嘉全最後裁示，院會將於下午1點半開始進行，由於包含大體討論、表決，蘇預估至少到晚上9點。

(中時 )