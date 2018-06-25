指考基隆考生創新低 僅706人報考

2018年06月25日 13:42 中時 張穎齊

107學年度大學指定科目考試將於7月1日至3日登場，因為少子化現象，加上考試入學分發管道名額逐年減少，指考報考人數屢創新低，基隆考區今年僅706人報考，去年則747人、前年943人，逐年大幅滑落。另外6月30日下午2時至4時開放考生查看試場，基隆考區考生可先上網（http://academics.ntou.edu.tw/ceecexam/）查詢自己的考試場次與試場位置。

海洋大學表示，今年度大學指考基隆考區僅有18間試場，全部在海洋大學考試，試場分配以考生准考證號碼前六碼為試場編號，210176-210181試場在航管大樓，220237-220245、230040-230041及293001試場在延平技術大樓，試務中心及醫護站則設在海洋廳，海洋大學考區試場分布即日起在網路公佈，考生可以上海大考試資訊專屬網頁(http://academics.ntou.edu.tw/ceecexam/)輸入准考證號碼查詢。

107學年度大學指定科目考試有幾項重大變革，今年首次取消准考證，改用考試通知，考試通知不是入場應試必要文件，但裡面有試場資訊及准考證號碼，還是建議考生帶到考場，以便查詢試場位置等考試資訊。

海大提醒，考生應試時一定要依照簡章規定，攜帶目前採認的有效證件應試，包括國民身分證、有照片的健保卡、駕照、護照或居留證等；若是攜帶各校學生證、無照片的健保卡或是證件影本，皆屬無效證件。同時禁止攜帶「穿戴式裝置」入試場，請考生特別注意。

107學年大學指定科目考試於7月1日至3日舉行考試，7月1日考物理、化學、生物，7月2日考數學乙、國文、英文、數學甲，7月3日考歷史、地理、公民與社會。

為了服務陪考家長，海洋大學特別設置家長休息區，分別在夢泉餐廳、勇泉餐廳、機械B館229.329.429教室、延平技術大樓九淵廳及航管大樓一樓演講廳，歡迎大家多加利用。

(中時 )