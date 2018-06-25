限制戰略業投資 川普反制陸製造2025影響勝關稅戰

2018年06月25日 13:37 中時電子報 楊幼蘭

美中貿易戰不斷升級，川普政府準備動用最新武器，當局已決定，從航太到機器人等各產業，都將限制中國對美國企業和新創公司的投資。

據《金融時報》（Financial Times）報導，專家認為，這對美中經濟關係的長期影響，可能更甚於針鋒相對的關稅戰，更象徵美國數十年來開放投資制度最重大的改變之一。

美國總統川普打算動用1970年代通過的「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），針對北京在「中國製造2025」所列的戰略行業，限制中資收購或投資相關的美國企業。

所謂「國際緊急經濟權力法」，是讓美國總統在國家經濟面臨緊急狀況時，擁有廣泛權力的法律，而這以往主要用來制裁北韓和伊朗等國。

川普已下令美國財政部，起草針對中國對美投資的系列限制措施，並在這星期公布。美國已宣佈，將對中國貨品課徵500億美元（約1.5兆台幣）關稅，以迫使北京改變對智慧財產權的相關措施，而新限制方案意在加強施壓力道。

分析指出，川普的新武器可能使中國在美國的投資進一步降溫。研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）的數據顯示，今年上半年中國對美直接投資與去年同期相比，暴跌了超過90%，為18億美元（近550億台幣）。2016年，中國企業在美國直接投資曾達創紀錄的460億美元（近1.4兆台幣）。

儘管部份細節還不明朗，但相關官員與知情人士透露，川普政府已決定限制中資收購，或是投資「中國製造2025」規畫行業內的美國公司。而北京在「中國製造2025 」規畫中，訂定了在10個行業引領全球的目標，其中包括航太、人工智慧、機器人，醫療設備與鐵路等領域。

川普政府官員說，之所以需要採取這些限制措施，是由於美中在關鍵技術領域展開攸關生死存亡的創新戰，而這將決定世界兩大經濟體的未來。

(中時電子報)