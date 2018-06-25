影》傘兵秦良丰轉三總醫院 秦父記者會吐露煎熬心聲

國防部長嚴德發（左）9日再度前往探視因傘訓任務受傷的上兵秦良丰（臥床者），嚴德發肯定秦良丰堅持到底的精神激勵了全體官兵士氣。（軍聞社提供）中央社記者劉麗榮傳真　107年6月9日

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新華社
劉峻谷、中國時報陳淑娥

漢光預演跳傘意外，傘兵秦良丰受傷四十天今(25日)早從沙鹿童綜合轉院台北三總，父親現身記者會吐露煎熬心聲。秦父說，當接到消息，整個世界都變了，趕到醫院得知良丰有呼吸，「我知道老天爺又這小孩送回來給我，我和家人都抱著感恩的心，樂觀看未來。」

秦父表示，我和家人都知道，沒有人想要發生這個意外，意外發生後感謝國防部所有長官弟兄，都在為照顧秦良丰奔走，感謝總統蔡英文的安慰，沙鹿裡綜合醫院的全力救治，希望將來轉院後，經兩個醫院的無縫接軌身體會愈來愈好。

秦父說，當我接到消息，整個世界都變了，趕到醫院得知良丰有呼吸，「我知道老天爺又這小孩送回來給我，我和家人都抱著感恩的心，樂觀看未來。」

他說，四十天來的煎熬無法形容，從無意識到手指會動，到會讀唇語，聽到他小聲說「爸爸對不起」他都哭了，也知道秦良丰沒有怪罪任何人一個人。

童綜合醫院和三軍總醫院醫師表示，秦良丰因脊椎受傷，嚴重影響四肢的活動能力，現在四肢仍在復健中，其中左腳進步最好，可以伸縮，右腳可以動；手掌部分，手指可以動。大腦沒有受損，意識清楚，但因氣切，目前無法發聲，預估將來復健後可以恢復說話能力。三軍總醫院表示，會以半年為觀察期，如果復健情況不如預期，將會進行神經修補手術。

傘兵秦良丰在梧棲童綜合治療40天後，25日轉往台北三軍總醫院進行後續治療，由三總派出2部救護車於早上11時25分接走秦良丰。

童綜合表示，秦良丰至5月17日受傷送醫搶救，經40天的治療，醫院已完成階段性治療任務，在與家屬和國軍三方溝通同意下，上午已轉送到台北三軍總醫院進行後續治療與復健。

(新華社)

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