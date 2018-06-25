6都之冠！朱立倫視察永和汙水下水道用戶接管工程

新北市長朱立倫今（25）日視察「永和汙水下水道用戶接管工程」。（葉書宏攝）

友善列印
中時
新北市長朱立倫今（25）日視察「永和汙水下水道用戶接管工程」。（葉書宏攝）
新北市長朱立倫今（25）日視察「永和汙水下水道用戶接管工程」。（葉書宏攝）
新北市長朱立倫今（25）日視察「永和汙水下水道用戶接管工程」。（葉書宏攝）
新北市長朱立倫今（25）日視察「永和汙水下水道用戶接管工程」。（葉書宏攝）
6都之冠！朱立倫視察永和汙水下水道用戶接管工程

新北市長朱立倫今（25）日視察「永和汙水下水道用戶接管工程」，實地視察汙水下水道工程後巷施工情形，並了解施工過程。朱立倫強調，新北市「1都抵5都」，預計2018年底累計接管戶數將突破92萬戶，為6都之冠。

朱立倫表示，汙水下水道是一個看不見的重大工程，新北市升格7年來共投入273.5億經費，接管戶數新增50多萬戶，預計2018年底累計接管戶數將突破92萬戶，為6都之冠。

他表示，由於汙水下水道改善工程涉及違建和後巷拆除事宜，原先有許多住戶從「不斷的抱怨」，變成「等不及的期待」，這也是市府不斷跟市民努力溝通的成果，透過現地實體方式向民眾充分說明，希望將民怨的阻力降至最小，獲得大家的支持，再次翻轉都市新風貌； 污水下水道是「看不見的重大工程」，後巷清潔又沒有怪味，「這才是現代化的城市」。

另外，朱立倫指示，後巷污水接管施工期間應持續向市民充分溝通及妥善地安排施工順序，並要求永和污水接管計畫應如期完成，預計完工後將大幅提升永和區域居住生活品質。他也感謝地方基層將看不見的後巷透過彩繪綠美化，將周邊環境整理成乾淨、清潔的溫馨家園。

水利局表示，邀集永和區尚未辦理用戶接管區域的里長及里民來前來觀摩，以現地實體方式完整呈現後巷施工前、中、後的狀態，從違建占據污水亂排的後巷、違建拆除後辦理接管中的後巷到施工完成明亮暢通的後巷，讓民眾親「眼」體驗未來住家面臨的改變，也充分了解施工過程及如何配合工程施作，提高民眾對於居住品質改善的認識，加速後續工程的推動。

(中時 )

消防員救人沒穿制服遭處分 宅神… 瓦斯表收費何時了？經發局建議中…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。