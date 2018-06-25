2018年06月25日 14:06 中時 葉書宏

新北市長朱立倫今（25）日視察「永和汙水下水道用戶接管工程」。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫今（25）日視察「永和汙水下水道用戶接管工程」。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫今（25）日視察「永和汙水下水道用戶接管工程」。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫今（25）日視察「永和汙水下水道用戶接管工程」。（葉書宏攝）

6都之冠！朱立倫視察永和汙水下水道用戶接管工程

新北市長朱立倫今（25）日視察「永和汙水下水道用戶接管工程」，實地視察汙水下水道工程後巷施工情形，並了解施工過程。朱立倫強調，新北市「1都抵5都」，預計2018年底累計接管戶數將突破92萬戶，為6都之冠。

朱立倫表示，汙水下水道是一個看不見的重大工程，新北市升格7年來共投入273.5億經費，接管戶數新增50多萬戶，預計2018年底累計接管戶數將突破92萬戶，為6都之冠。

他表示，由於汙水下水道改善工程涉及違建和後巷拆除事宜，原先有許多住戶從「不斷的抱怨」，變成「等不及的期待」，這也是市府不斷跟市民努力溝通的成果，透過現地實體方式向民眾充分說明，希望將民怨的阻力降至最小，獲得大家的支持，再次翻轉都市新風貌； 污水下水道是「看不見的重大工程」，後巷清潔又沒有怪味，「這才是現代化的城市」。

另外，朱立倫指示，後巷污水接管施工期間應持續向市民充分溝通及妥善地安排施工順序，並要求永和污水接管計畫應如期完成，預計完工後將大幅提升永和區域居住生活品質。他也感謝地方基層將看不見的後巷透過彩繪綠美化，將周邊環境整理成乾淨、清潔的溫馨家園。

水利局表示，邀集永和區尚未辦理用戶接管區域的里長及里民來前來觀摩，以現地實體方式完整呈現後巷施工前、中、後的狀態，從違建占據污水亂排的後巷、違建拆除後辦理接管中的後巷到施工完成明亮暢通的後巷，讓民眾親「眼」體驗未來住家面臨的改變，也充分了解施工過程及如何配合工程施作，提高民眾對於居住品質改善的認識，加速後續工程的推動。

(中時 )