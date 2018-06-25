瓦斯表收費何時了？經發局建議中央更完善標準

市議員張立傑（左）今天質詢中說，瓦斯公司收取瓦斯表費用，就如同買魚、買菜要自備磅秤！（陳世宗攝）

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台中3家天然氣公司收費制度因瓦斯表成本不同，造成費用不一致情形！25日引起市議員張立傑等人不滿，抨擊每月向用戶收取固定瓦斯表費用，做法並不合理。台中市政府經濟發展長呂曜志說，將向經濟部能源局建議審慎評估原收費作法，讓全國天然氣公司進行一致性調整。

台中市議會25日進行市政總質詢，市議員張立傑、張滄沂、尤碧鈴等人關心天然氣公司瓦斯收費議題。張立傑指出，台中有欣中、欣彰、欣林等3家天然氣公司，每個月照表向用戶收取40至100元不等瓦斯表費用，收費標準也不一致，希望能將收費標準法制化。

張立傑說，天然氣為獨佔公用事業，民眾使用瓦斯別無選擇是弱勢消費者，不能毫無保護任人宰割；市府應針對欣中、欣彰、欣林3家天然氣公司，購進瓦斯計量表的經費，及向各家戶總共要收取多少費用進行了解；研究是否將各項收費法制化，以維護市民權益。

呂曜志指出，天然氣收費採基本費與從量計費，基本費計費成本包括表外管汰換、計量表成本、抄表、定期安檢及資訊提供等；微電腦瓦斯表因成本較高，使用微電腦瓦斯表用戶的每月基本費，較使用機械表的用戶多出40至340元不等，造成收費不一致情形。

經發局強調，將建議經濟部能源局再審慎評估原收費作法是否公平，或評估是否有更佳收費方案，讓全國天然氣公司進行一致性調整。

(中時 )

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