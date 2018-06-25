1天上廁所超過8次 小心膀胱過動症

2018年06月25日 14:07 中時 張穎齊

女性頻尿案例越來越多，基隆市1名李小姐（50歲）深受其擾，1天上廁所次數超過8次，且常常都是突如其來的「急尿感」。衛生福利部基隆醫院泌尿科主任許汶蒼指出，李小姐罹患的是「膀胱過動症」，建議進行藥物治療及進行骨盆底肌肉運動改善頻尿的問題。

許汶蒼說，越來越多女性被頻尿困擾，到泌尿科求診，最近的膀胱過動症的問題也越來越受重視，在泌尿科門診中，約有3成女性都是因為這樣的症狀來求診，若出現一天上廁所次數超過8次、每天晚上要起床上廁所、常常有突如其來的強烈急尿感的症狀，即有可能有膀胱過動症。

針對改善頻尿方法，許汶蒼提供5個小步驟，1.「鍛鍊旁觀肌肉群」，這是一種利用小便時，突然停止解尿，來熟悉骨盆底肌肉收縮的骨盆肌肉的運動，如果能夠在解小便時煞得住車，就代表收縮對了肌肉，如此經由反覆地練習解尿、憋尿即可學會控制骨盆底肌肉的收縮。

第2「解尿到最後再擠一擠」，試著在尿完以後，停個1至2分鐘，再尿尿看，膀胱就越來越能把尿排乾淨。第3「適時補充水分」，許多女性因為怕經常跑洗手間，所以喝水喝得很少，其實這是錯誤的觀念，記得每天要喝足1500cc-2000cc，約六到八大杯的水，才能維持身體健康代謝。

第4「避免食用刺激的食物」，像是含咖啡因的飲料、咖啡、茶等等。白開水是天然的白開水是天然的、最好的飲料。第5「增加纖維質的攝取」，便秘會增加膀胱過動的症狀，所以攝取足夠的膳食纖維預防便祕，也是改善膀胱過動的方法。膳食纖維的食物來源，全榖類的米、麥，如糙米、燕麥、水果、蔬菜、乾豆類，核果類、種子類等。

許汶蒼說，如果試過以上5種撇步，都還不能解決頻尿、急尿及夜尿等症狀，請記得要即時求診。

(中時 )