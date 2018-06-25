2018年06月25日 14:15 中時 葉書宏

31歲陳姓男子潛入新北市中和區某連鎖超市行竊百餘萬元。（葉書宏翻攝）

31歲陳姓男子潛入新北市中和區某連鎖超市行竊百餘萬元。（葉書宏翻攝）

31歲陳姓男子潛入新北市中和區某連鎖超市行竊百餘萬元。（葉書宏翻攝）

退役海陸賊身手敏捷 潛入超商迅速竊走百萬元

31歲陳姓男子海軍陸戰隊退伍後從事送貨司機工作，因長期載運衛生紙至新北市中和區民德路某連鎖超市，熟悉超市內動線，6月19日晚間6時許潛入店長室，偷竊保險櫃內110餘萬現金，警方調閱監視器畫面循線於23日下午2時許，在新北市某膠囊旅館內逮捕陳嫌，訊後依竊盜罪法辦。

警方調查，陳嫌為貨運司機，專門載運衛生紙至連鎖超市，今年4月先潛入店長室偷竊店長的手機及皮夾後逃逸，得手4000餘元；他發現店長手機可以遠端監控店內監視器畫面，開始觀察賣場人員上班坐息時間、進出貨時間、監視器死角及保險櫃密碼準備犯案。

陳嫌規畫後於6月19日下午6時許，先在中和區建八路竊取一台自行車，再於20日下午8時許回到賣場，陳男海軍陸戰隊退役，身手敏捷，遂利用賣場周邊雜物攀爬從2樓窗戶侵入。

陳嫌進入賣場後，再利用天花板四通八達的特性，從天花板上跳入店長辦公室，按下保險櫃密碼後，將保險櫃內110餘萬一掃而空迅速逃逸，犯案過程不到2分鐘，行竊當時賣場仍在營業。

店長晚間發現保險櫃遭竊報警，中和警分局立即成立專案小組，投入大量警力投入調閱周邊監視器，最後掌握陳嫌行蹤，發現他投宿新北市某膠囊旅館，順利將他逮捕歸案，訊後依竊盜罪法辦。

(中時 )