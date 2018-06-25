美將祭新規 限制陸獲取美工業科技

2018年06月25日 15:06 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

美國《華爾街日報》25日援引消息人士的話說，美國財政部正在擬定一項新的規則，將限制大陸公司收購美國的科技公司，與此同時，美國國家安全會議和商務部正在聯手制定新規則，進一步加強對大陸的技術出口限制。美國總統川普24日則又對貿易夥伴發出警告，要求它們解除對美國商品的貿易限制，否則將面臨美國超越對等規模的回應。

《華爾街日報》報導稱，美國財政部正在草擬的新規則，將禁止那些至少25％股權由大陸掌控的公司收購工業重要技術領域的美國公司，而國安會議和商務部正在聚焦如何增進出口管制機制，以防範工業重要技術被輸送到大陸。報導說，這兩項措施可能一個星期內祭出，目的都是要回應北京推動的「中國製造2025」計劃。

上星期，美國國防部官員稱，五角大廈正在審查一些同時與美國國防部和大陸公司進行合作的美國大學。這位官員說，大陸政府一方面在封閉運作，另一方面要大陸公司充分利用美國開放的學術環境。

稍早前白宮宣布，鑒於大陸多年來以不公平的做法獲取美國智慧財產權和其他不公平貿易行為，美國將對年價值500億美元包含重大工業科技的大陸商品徵收25％的關稅，在北京立即做出對等回應後，白宮稱正在擬定一個2000億美元的大陸產品清單，準備增收關稅。

美國之音（VOA）中文網25日還報導說，川普24日發表推文稱：「美國堅持要求所有對美國商品人為設置貿易壁壘和關稅的國家，撤銷這些貿易壁壘和關稅，否則它們將面對美國採取超越對等規模的限制措施。貿易必須是公平的，不再是單向的。」

川普因為對鋼、鋁和其他產品加徵關稅而惹怒了美國的主要貿易夥伴，包括大陸、加拿大、墨西哥、歐盟和印度等。大陸商務部一位發言人說，美方正在濫用徵稅手段，在全球各處挑起貿易戰。

22日，川普威脅會對歐盟國家組裝並向美國出口的汽車徵收20％的關稅，以報復歐盟對進口美國產品實施關稅。川普決定對來自歐盟的鋼、鋁產品加徵關稅後，歐盟決定對價值幾十億美元的進口美國貨徵收關稅，包括美國的牛仔褲、波本威士忌酒和摩托車。

美聯社援引美國商會高級副總裁約翰·墨菲的話說，在7月第一個星期結束前，估計會有價值750億美元的美國商品被外國施加新的關稅。

川普在總統競選期間曾許諾過對外國商品增加關稅，因為他認為世界各國都在剝削美國。

(中時 )