MLB》光芒又打算開賣球員 主戰捕手也成籌碼

2018年06月25日 14:38 中時電子報 蔡銘仁

光芒自季前就不斷拋售球員，如今時序即將進到7月，他們又準備有動作了，《坦帕灣時報》記者塔普金(Marc Topkin)透露，包括主力捕手拉莫斯(Wilson Ramos)等4名資深球員，預計都將成為籌碼，若阿契(Chris Archer)恢復健康，也可能被送走。

球季開打前，光芒促成多筆交易，連看板球星隆格利亞(Evan Longoria)，都被送到巨人，原有陣容幾乎整組砍掉重練。光芒邁入重建，連先發輪值都只有4人固定，第5號先發則以「牛棚車輪戰」補上，至今還能以37勝40敗，在美聯東區暫居第三。

然而，光芒打算增加年輕球員上場空間，再度開起賣場。塔普金指出，主力捕手拉莫斯、游擊手黑契瓦瑞亞(Adeiny Hechavarria)、外野手戈梅茲(Carlos Gomez)及後援投手羅莫(Sergio Romo)，以及還在傷兵名單的阿契，是現階段最可能被送走的人選。

說到其中有高價值的球員，拉莫斯會是其中之一。30歲的拉莫斯2016年季後，和光芒簽下2年1250萬美金合約，今年季後合約將滿；他至今出賽63場，打擊率2成89、另有9轟；蹲捕473次守備機會僅4失誤，守備率高達9成92，但阻殺成功率僅12%，是不及格的成績。

至於阿契，因左側腹肌拉傷進傷兵名單，塔普金表示，阿契被交易的前提，是他能證明自己健康，在交易截止日前，他也還有足夠時間復原及先發亮相。其他如達菲(Matt Duffy)、投手契斯羅(Chaz Roe)、甚至甫熬過韌帶移植手術復出的艾沃迪(Nathan Eovaldi)，也有機會被賣。

(中時電子報)