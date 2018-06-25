挨批砍老人健保補助 台中市府：是加強排富

市議員邱素貞等（右三）25日質詢時，希望迎接高齡化社會來臨，市府照顧必須更全面，真正照顧有需要的民眾。（陳世宗攝）

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台中市推展老人福利不遺餘力，有關「老人健保補助」議題，市長林佳龍設定實質排富，市議員邱素貞25日質詢時，希望迎接高齡化社會來臨，市府照顧必須更全面，真正照顧有需要的民眾。林佳龍強調， 有些錯誤批評市府砍掉老人健保補助，但市府加強排富，持續補助「低收入戶」及「中低收入戶」，並且放寬標準，協助真正有需求民眾。

台中市議會25日市政總質詢時，市議員邱素貞、翁美春、陳淑華、蕭隆澤、張芬郁、謝明源、曾朝榮等人關心究竟是減輕子女負擔還是增加下一代納稅人的負擔。

邱素貞表示，選舉一到，噴口水、污衊，顛倒黑白事件層出不窮，例如「老人健保補助」議題，吵得沸沸揚揚，老人健保落實排富，調整1項，擴增9項，老人預算怎麼用是一種公共政策，可以討論，但不應該訴諸民粹。她希望更加完善照顧老人服務。

林佳龍指出，有些錯誤批評市府砍掉老人健保補助，但市府加強排富，持續補助「低收入戶」及「中低收入戶」，並且放寬標準，協助真正有需求民眾。他強調，「高齡化社會，市府照顧必須更全面！」

林佳龍說，市府重視老人照顧福利，總預算增加10億元投入增設關懷據點，目前已設置約300多處，長青學院倍增，從400班增加至700多班，未來將增加至1000多班，日照中心以一區一區持續設置中。

社會局強調，健保補助自106年起落實排富，調整老人健保費自付額補助對象，僅持續補助低收與中低收入老人的健保費自付額，每年節省的經費以社會投資理念，把資源用在刀口上，除了能真正照顧有需要的人，更配合「托老一條龍」政策推展老人福利，包含擴大照顧弱勢老人、重陽敬老禮金、老人裝置活動假牙補助、老人乘車補助、長青學苑、照顧館、陪出院、居家服務、社區照顧關懷據點活動與共餐等， 整體服務不減反增。

(中時 )

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