文大大群「館」躺槍？蔡正元笑：比拔吸管還白癡

連日來掀起政壇風波的文化大學學生宿舍大群館。(資料照／郭吉銓攝）

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中時電子報
/ 綜合報導

文化大學「大群館」宿舍爭議延燒，大群館館長、范姓女大生疑似因為在政論節目中，對於宿舍的描述不如製作單位預期，遭名嘴姚立明指控說謊，國民黨前政策會執行長蔡正元今天在臉書砲轟「老鼠尾也拔館」，是比白痴還要白痴！

蔡正元指出，第一次拔管中閔，柯文哲罵「白痴」，第二次拔館長，有人被糗「靠北啥小」，第三次拔吸管，真是有夠白痴，第四次拔大群館，是比白痴還要白痴。蔡正元說，大群館宿舍產權屬於侯友宜岳家，侯友宜選新北市長，一群老鼠尾都出動了，他舉出老鼠尾的5大白癡指控，都已被文大打臉：

1. 老鼠尾們指控文大拿補助金付大群館租金，文大說沒有，老鼠尾們故意混淆視聽。

2. 老鼠尾們指控大群館每間房5.5坪住4人違反人權，文大說台大宿舍才5坪也住4人，且沒有獨立衛浴。

3. 老鼠尾們指控大群館是集合住宅，不能做學生宿舍，文大說集合住宅本來就可以做宿舍。

4. 老鼠尾們指控大群館每間宿舍一個門牌，問題是集合住宅申請證照本來的程序就是這樣。

5. 老鼠尾們指控大群館租金太貴，文大學生說附近房租都如此，老鼠尾們改指控文大學生說謊。

蔡正元說，老鼠尾們指控老半天，民進黨新北市長參選人蘇貞昌的老鼠尾也快伸出來了，但這些指控卻都跟文大有關，跟侯友宜無關，大家來數一數老鼠尾有幾隻，姓姚、姓周、姓彭、姓阿貓、姓阿狗，還真的不少隻！

2014年柯文哲選市長時，競選總部發生「老鼠尾」事件，當時發現一個帶電線的電腦滑鼠，姚立明第一時間跳出來說，是連勝文陣營偷裝竊聽器，後來查明是他們自己人遺留的滑鼠，因此後來就用「老鼠尾」意指栽贓。

(中時電子報)

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