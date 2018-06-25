南一中卡其色兒童實驗劇團《松鼠小英雄》皮影戲亮相

2018年06月25日 14:55 中時 曹婷婷

台南一中應屆畢業生在升大學前夕抓住高中生涯尾巴，籌組「卡其色兒童實驗劇團」，以生動表演帶給小朋友歡笑與想像，今年劇碼《松鼠小英雄》，融入科學元素與奇幻想像，讓小朋友直呼好看。(曹婷婷攝)

連續7年來，台南一中應屆畢業生在升大學前夕抓住高中生涯尾巴，籌組「卡其色兒童實驗劇團」，以生動表演帶給小朋友歡笑與想像，今年劇碼《松鼠小英雄》，注入過去不曾出現的皮影戲、科學玩具亮相，這群準大學生在戲劇中啟蒙對人生的認知，也啟蒙小孩子對看戲的不同視野。

「卡其色」是南一中制服顏色，畢業生將他們自小至高中所累積的文學、藝術、科學以及人文素養融入戲劇，從劇本、音樂、布景、道具、排演全部一手包辦，帶給小朋友煥然一新的觀戲體驗。

由於大學考招制度轉型，放榜日期較往年延後1個月，卡其色劇團同學們比往年更辛苦。他們在短短1個月內就得完成所有演出該有的規模，時間壓力雖大，但大家咬緊牙關，努力克服困難，終如期演出。

《松鼠小英雄》由梁佳雯、陳姿綉、黃逸民老師指導劇，講述3個不同部族小松鼠，對抗松鼠天敵──鳳頭蒼鷹的故事，劇中主要探討團隊合作、尊重多元、包容不同聲音的重要性，更延伸至自然環保議題，希望觀眾藉此反思，人類對環境的破壞，體悟到底誰才是真正反派？

校長張添唐表示，今年卡其色劇團大多由二、三類組理工男孩組成，比起文學藝術的浪漫，有更多理性反思與省思，劇中出現許多新奇酷炫科學玩具，令看戲的孩子們大感驚奇。這也能看出南一中培育學生多元能力的發展，將知識內化成得以活用素養。

團員林呈韋說，演戲讓他知道原來要表達自己的想法讓觀眾知道，不是容易的一件事，事前每天重複的練習，精神和體力的轟炸，會讓人懷疑自己幹嘛這樣做，尤其是看著身邊其他申請上大學的同學每天都睡到自然醒，約一團人唱ktv ，自己卻要每天承受被罵的壓力。然而，當第一場演出聽到小孩子們的笑聲，頓時覺得這些努力都是值得的。

《松鼠小英雄》聚焦於更富戲劇張力的完整故事呈現，還有驚奇與魔幻的氛圍營造、劇中穿插皮影戲，並有極具創意的「大魔王（火鳥）」設計，融入台灣神怪傳說，激發兒童觀眾互助參與的正義感，最後樹倒了，蒼鷹與松鼠都沒有了居住的地方，未來該何去何處，半開放式的結局，留下遐想空間。

卡其色兒童實驗劇團今年共有6場，6月15、22日已先在南一中國際會議廳演出，台南多所幼兒園前往觀看，小朋友都看的目不轉睛，直呼過癮。今天在北區大港國小公演、26日轉往白河國小、27日新營區新泰國小，最後一場30日下午在南一中國際會議廳演出，歡迎有興趣大朋友和小朋友來觀賞。

(中時 )