男神經紀人暗吞酬勞400萬 道歉還錢仍被警抓！

張智霖爆遭女經紀人暗吞400萬酬勞，所屬公司將其一狀告上法庭。(取材自張智霖微博)

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中時電子報

1991年以歌手身分出道、能唱能演的香港男星張智霖，他即便已經40有6，外型跟年輕時相差無幾，受封「凍齡男神」，至今仍活躍於演藝圈，相當受到歡迎，工作滿檔，沒想到日前爆出，他疑遭女經紀人私吞近400萬酬勞，全案今天開庭，張智霖也親自出馬作證，為自己討回公道。

張智霖經報遭經紀人暗槓400萬酬勞(港幣近百萬)，據《東網on.cc》報導，經調查，他的經紀人梁雅詩在2014年為他接下三個高達2500萬台幣的按摩椅代言工作，然卻告知張智霖盡力談酬勞，僅談成約2100萬台幣，張智霖和妻子袁詠儀討論此事，不覺有誤。

沒想到同年張智霖到馬來西亞舉辦個唱，代言品牌老闆、員工和廣告公司製作人士都有贊助力挺，會後還到後台跟他拍照，他也沒有拒絕，但過程中卻被阻止或要求只能限時拍照，事後製作公司的一名朋友跟張智霖老婆袁詠儀抱怨，言談中才透露當初按摩椅品牌廠商以2500萬高額酬勞請他代言，沒想到不被禮遇，兩相比對之下才發現短少了400萬。

事發後，梁姓製作人已離職，也跟張智霖所屬之娛樂公司道歉，並且歸還其中350萬酬勞予張智霖，然公司仍決定報警處理，已短報3份代言人合約的金額，被控三項詐欺罪，今正式開庭審理。

(中時電子報)

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