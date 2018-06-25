台灣科研國際地位下跌 科技部推MAGIC計畫搶救

2018年06月25日 15:17 中時 林志成

台灣學者常關在象牙塔做自己的研究，不太與國際交流，導致我國科學研究影響力衰退。科技部今天宣布，8月1日起推出「國際合作加值方案（MAGIC）」，執行科技部研究計畫的學者，可隨時提出國際合作的想法，科技部會在3個月內核定經費讓他們去執行。

根據瑞士洛桑管理學院的調查，我國在科學研究的國際地位排名，去年是15名，但今年掉到20名。造成這種現象，科技部分析，其中一個原因是台灣學者進行的學術研究，國際合作程度不足。

科技部表示，相較於無國際合作的論文，國際合作的論文有較高能見度，並展現高相對影響力。2012年至2016年的台灣國際合作論文的相對影響力達1.4（國際平均是1），高於無國際合作論文的0.7。

科技部今年編列259億元提供約2萬學者申請專題或專案研究計畫，其中3.5億元用在90件國際學術合作案，不過這些合作案都要在我國與他國簽署協議下進行。

科技部科技發展及國際合作司長黃心雅表示，今年8月1日起，推動「國際合作加值方案（MAGIC）」，執行科技部研究計畫的學者，只要找到國外適合的合作對象，就可在計畫執行期間提出國際合作申請，即使對方國家或機構未跟我國簽署協議，也可進行。

黃心雅指出，「國際合作加值方案」採隨到隨審方式，學者提出國際合作計畫後，科技部會在2個月內完成審查，並在之後1個月內核定經費，讓他們可以立即執行。

黃心雅說，申請案經審查同意後，除追加國際合作交流所須經費外，考量學者須要額外投入心力，因此科技部將主動增核執行加值國際合作之研究主持費每月新台幣5000元。

黃心雅說，「國際合作加值方案」實施後，希望明年科技部國際合作研究計畫件數可以成長1倍、達180件，長遠的目標是，每一件科技部的研究計畫都是國際學術合作的計畫。

(中時 )