2018年06月25日 15:28 中時 陳淑娥

醫護人員將秦良丰推出加護病房，轉赴三總進行後續治療。（翻攝照片）

秦良丰轉往三總 秦父：未來陪他一起奮鬥一起哭

傘兵秦良丰25日上午轉院至台北三軍總醫院接受後續治療，這40天內心的煎熬，爸爸秦天人難掩悲傷的說，「兒子從沒心跳到恢復，他知道天公伯將孩子還給他了，當良丰抱著他說對不起時，他知道兒子沒怪罪任何人，未來會陪在他身邊一起奮鬥一起痛！」

秦良丰今天上午11時許轉院至三軍總醫院，秦天人、軍方及院方下午出面對外說明無縫接軌醫療，秦天人感謝總統蔡英文、國防部及童綜合醫院的關心、照顧及醫療治療，並獻上感謝卡給院方，童綜合也贈與祝福卡給秦良丰。

秦天人表示，從意外發生那一天，慢慢看到兒子有反應，從眨眼到用唇語溝通，真的是從煎熬到喜悅！剛開始讀唇語時，良丰要求我們抱他、他想爸爸媽媽；而第二天良丰還抱他說，爸爸對不起時，這時我知道兒子沒有怪罪任何一個人！說到悲傷處，秦父忍不住哭了。

秦天人說，第一天接到消息，整個世界都變了，再趕赴醫院的路上，與太太收到兒子恢復心跳的消息，直呼天公伯又把孩子送給我們了，當下即用感恩與平靜的心看待這件事，而許多全國民眾及美國華僑都寫信來祝福他們，真的很感謝大家。他也對良丰說，「未來的路不管怎麼難走，爸爸媽媽一定會陪在你身邊，我們一起奮鬥、一起努力，未來一起痛、一起哭！」

(中時 )