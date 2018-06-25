1千5天價水果嚇跑陸、韓客？對台印象前3名竟沒有美食

520後因陸客驟減使得六合夜市生意減少約2成多，雖然人潮依然不少，但往昔摩肩接踵的盛況已不復見。（本報系資料照/王錦河攝）

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中時電子報
最新「亞洲旅客心目中的台灣」調查結果。(圖/Skyscanner提供)

先前士林夜市傳出天價水果、燒烤小吃坑殺觀光客，全球旅遊搜尋引擎今（25）日公布一項「亞洲旅客心目中的台灣」調查結果，發現首重美食的日本旅客，對台灣印象首要是安全性、人情味，擠下台灣聞名全球的美食；大陸、南韓、泰國、越南等前3名人氣排名甚至不見美食選項。

根據交通部觀光局的統計資料，去（2017）年造訪台灣的日本、香港，以及韓國旅客分別超過百萬人次。

旅遊搜尋引擎Skyscanner最新公布的今年5月份針對香港、日本、韓國、中國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國，以及越南共9個地區，近5,000名使用者進行調查分析亞洲旅客印象中的台灣，評比項目包含安全性、人情味、美食、交通便利性、旅遊花費、人文藝術、自然景觀，以及夜生活等8大指標。

調查結果發現，雖然亞洲旅客出國時的主要考量因素，旅遊花費依然是最在意的項目，其次是美食及自然景觀。但台灣的安全性一舉拿下6個地區的最高分，並在兩個地區獲得第2高分的好印象；唯獨香港旅客認為台灣的濃厚人情味跟美食更勝一籌，顯示香港旅客非常熱愛台灣美食。

Skyscanner指出，除了馬來西亞及菲律賓，台灣的人情味在其餘地區都擠進前3名，更在香港、新加坡及越南獲得旅客評比的最高分，可見台灣的安全及濃厚人情味已經深植亞洲各地區旅客的心中，印象甚至更甚過往著名的本土美食。

此外，若是以地區來看亞洲旅客出國考量因素，日本旅客首重美食，反而旅遊花費是其次，而安全性則位居第3；韓國、香港、菲律賓及新加坡重視美食的程度相當高，僅次於第1名的旅遊花費。有趣的是，越南旅客表示最在意的是自然景觀，其次才是旅遊花費。

(中時電子報)

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