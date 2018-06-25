賴揆：政府存在的目的「服務人民、安定社會、建設國家」

2018年06月25日 15:49 中時 張理國

行政院長賴清德下午出席第1屆「政府服務獎」頒獎典禮，賴揆勉勵各機關，政府存在的目的就是「服務人民、安定社會、建設國家」政府機關要對民眾展現同理心、視民如親，同時要秉持清廉、勤政、愛鄉土的精神壯大國家。

賴揆表示，政府的職責及功能是什麼？談到老師就想到，師者所以傳道、授業、解惑，他曾任國代、立委，現在到行政院，對此也有一番新的體驗，政府存在的目的就是「服務人民、安定社會、建設國家」。

賴揆說，要做好服務人民的角色，政府機關勢必要有同理心的態度，也就是要視民如親，也在30個得獎機關從事工作時展現這樣的精神，非常難能可貴；另外，不管是制定政策安定社會，或推動建設讓國家可以進步，都要有清廉、勤政、愛鄉土的精神，如果有清廉勤政愛鄉土的精神，不僅有機會建立安居樂業的環境壯大國家符合人民要求。

此外，對於第一屆國家服務獎頒獎典禮，30個機關得到最高獎項，賴揆也感謝相關機關首長帶領同仁不辭勞苦犧牲奉獻的精神，賴揆說，過去政府對公務人員的要求，也就是品質、效率及服務精神，並強化三個面向，公開透明、公平共享、服務參與，希望精進政府的品質，

30個得將機關不管是中央或地方單位，不管是北中南那個地方，得獎都可以歸結為3個特色，包括應用科技展現創新精神，提供最好的服務；其次，得獎機關同仁，都具備奉獻精神；第三則是具備開放政府的精神，希望30個得獎機關的成績可以作為後續全國各機關學習榜樣，讓政府的服務更加精進，讓國家持續進步。

(中時 )