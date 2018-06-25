電視盒業者挫咧等！ 私接電視台訊號轉賣侵權上千億元

刑事局偵破私接電視台衛星節目內容，供應電視盒業者的「地下有線業者」違法行徑，依違反著作權擴大偵辦，圖為查扣證物。（警方提供）

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嫌犯用來竊取電視台影像的機房，隱身在民宅，但屋頂誇張的多座衛星天線仍無法遮掩。（警方提供）
警方直搗地下業者的機房。（警方提供）

新北地檢署指揮刑事局電偵大隊、保二刑大首次破獲國內大型地下截波電視臺訊號機房，警方發現，嫌犯利用網路速度飛快的年代，王、朱姓兩名嫌利用新北、台中、台南市等地民宅，掩護架設大型截波電視臺訊號機房，透過裝設強波器、轉碼器，將有線電視臺或衛星訊號轉換成為網路串流格式，提供安博、小米等電視盒、手機社群網站、軟體直播頻道使用，初估侵權逾上千億新台幣。

刑事局表示，嫌犯將違法擷取的電視衛星內容，網路傳輸供應電視盒業者，猶如「地下有線業者」。警方後續將傳喚知名的「安博」等電視盒業者到案說明，釐清與嫌犯間的收費關係，擴大偵辦。

初步了解，嫌犯以1個頻道線路約20萬元，供應電視盒等業者播映使用，因電腦頻寬線路耗費甚大，光是機房成本即高達4、5000萬元，每月電費、網路費等成本花費驚人，研判3年半獲利上億元。目前警方溯源查出幕後金流為大陸，2名嫌犯坦承犯罪，雖著作權刑責不重，但恐面臨內容商巨額賠償索賠。

警方表示，本案受害損失的是系統商第四台業者，但他們無法提告，所以積極找國內10多家內容供應商提告求償。至於同樣遭侵權的大陸電視台，因提告程序較為複雜，目前尚未提告。

警方指出，犯嫌以一對一方式，竊取有線電視、數位機上盒及衛星電視的合法訊號，其中不乏本屆世足賽專屬授權頻道，估算不法獲利及侵權損害失至少超過新台幣上千億元，訊後依違反著作權法送辦2名嫌犯。

經查被竊取影像播送的頻道達上百台，最熱門屬外商的電影頻道、運動節目訊訊號，由於相關訊號均透過網路傳輸境外主機，目前將擴大追查其他可能接收端主機及端末設備。

(中時 )

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