影》戴資穎上工藝課 完成品是這樣

2018年06月25日 15:53 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

戴資穎跟球迷分享錫盤製作成品照。(取自戴資穎Instagram)

羽球世界球后戴資穎本周挑戰馬來西亞公開賽，比賽26日開打，賽前在大會安排下，小戴跟世界球王安賽龍（Viktor Axelsen），以及三位地主選手吳堇溦、吳柳螢與陳炳順到吉隆坡皇家蘭莪遊客中心體驗錫盤製作，一群人專注地敲敲打打，相當有趣。

戴資穎透過Instagram和球迷分享製作錫盤的影片，寫道：「好玩好玩，大家都敲的很認真。」不少球迷留言說194公分、人高馬大的安賽龍彎腰敲打的樣子很引人注目，安賽龍也在這則貼文下留言：「我身高太高，很吃虧。」

由於錫盤可以敲打上製作者的名字，小戴拍下錫盤完成照，因為她敲打的T、Y（名字英文拼音縮寫）兩字有點不太清楚，她笑說：「有點失敗的名字。」

好玩好玩😏😏😏 大家都敲的很認真 Tai Tzu Ying 戴資穎（@tai_tzuying）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 24 日 下午 8:44 張貼

戴資穎23日就從高雄啟程，前往馬來西亞參加26日開打的賽事，24日晚上臨時透過Instagram開直播，吸引將近800位球迷觀看，小戴隨機挑選數名球迷一起同框直播，還點到同樣在大馬備戰的同胞羽球選手李佳馨、許雅晴，互動過程相當有趣，也展現小戴平易近人的一面。

馬來西亞公開賽女單共32籤，戴資穎排大會女單第一種子，首輪迎戰地主選手謝抒芽，另外三位寶島女將白馭珀、李佳馨及近日改名的江穎麗（舊名江美慧）也會在單打出擊。

(中時電子報)