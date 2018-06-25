影》戴資穎上工藝課 完成品是這樣

戴資穎在馬來西亞公開賽開打前，接受大會安排體驗錫盤製作課。(中央社資料照/記者劉得倉曼谷攝)

友善列印
中時電子報
／綜合報導
戴資穎跟球迷分享錫盤製作成品照。(取自戴資穎Instagram)

羽球世界球后戴資穎本周挑戰馬來西亞公開賽，比賽26日開打，賽前在大會安排下，小戴跟世界球王安賽龍（Viktor Axelsen），以及三位地主選手吳堇溦、吳柳螢與陳炳順到吉隆坡皇家蘭莪遊客中心體驗錫盤製作，一群人專注地敲敲打打，相當有趣。

戴資穎透過Instagram和球迷分享製作錫盤的影片，寫道：「好玩好玩，大家都敲的很認真。」不少球迷留言說194公分、人高馬大的安賽龍彎腰敲打的樣子很引人注目，安賽龍也在這則貼文下留言：「我身高太高，很吃虧。」

由於錫盤可以敲打上製作者的名字，小戴拍下錫盤完成照，因為她敲打的T、Y（名字英文拼音縮寫）兩字有點不太清楚，她笑說：「有點失敗的名字。」

好玩好玩😏😏😏 大家都敲的很認真

Tai Tzu Ying 戴資穎（@tai_tzuying）分享的貼文 於 張貼

戴資穎23日就從高雄啟程，前往馬來西亞參加26日開打的賽事，24日晚上臨時透過Instagram開直播，吸引將近800位球迷觀看，小戴隨機挑選數名球迷一起同框直播，還點到同樣在大馬備戰的同胞羽球選手李佳馨、許雅晴，互動過程相當有趣，也展現小戴平易近人的一面。

馬來西亞公開賽女單共32籤，戴資穎排大會女單第一種子，首輪迎戰地主選手謝抒芽，另外三位寶島女將白馭珀、李佳馨及近日改名的江穎麗（舊名江美慧）也會在單打出擊。

(中時電子報)

世足人物》本田圭佑 世足史上亞… 世足人物》烏拉圭首戰功臣受傷 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。