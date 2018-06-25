森鐵新車驗收不過 台鐵擬找第三方測試

森鐵復駛在即，卻傳出新車驗收不過，台鐵擬找第三方測試。（資料照片）

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中時

阿里山森林鐵路本線即將復駛，有機會在7月1日前恢復營運，並交給林務局管轄。卻傳出廠商不滿新車驗收不過，質疑出軌是森鐵的鐵軌造成爭議，原來去年12月要驗收10輛新車時，發生出軌，導致新車採購仍無法完成。台鐵表示，考慮找公正第三方測試，強調安全為第一優先，若廠商不能改善，不排除依合約解約。

森鐵在年初因不到2個月發生4次出軌事故，台鐵為改善枕木、道碴等工程問題，在3月10日宣布停駛3個月，期間日本專家來台、交通部都查驗完畢。台鐵表示，包括修復設備等9項缺失日前都已改善完畢，已將資料彙整給交通部鐵道路，有信心6月底前復駛。

不過原希望能為森鐵增加運能的10輛新購車廂，編組試車時卻出軌，廠商甚至指台鐵開出的「自走式轉向架」的特殊規格，並未應用在窄軌等爭議。台鐵強調，軌距不影響自走式轉向架的運用，且轉向架有助於減少磨耗；車輛由廠商改善後，仍未達台鐵在合約的要求及標準。

台鐵指出，要求以儀器測試，但廠商認為已超出合約內容，更質疑出軌原因是森鐵鐵軌造成，目前雙方討論是否要找顧問公司等第三方鑑定。台鐵說明，這些新車輛要用好幾年，行車安全為優先考量，一定要按合約嚴格把關，若廠商不能達標，不排除解約。

台鐵局長鹿潔身表示，新車採購和森鐵恢復營運是兩件事，若新車無法上路，就有安全問題不採用，力求在6月底前復駛，交還林務局管理。

(中時 )

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