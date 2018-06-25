楊梅微旅行 花言茶語 綠遊遊 楊梅Young起來

2018年06月25日 15:59 中時電子報 綜合報導

楊梅區正在大力推動休閒農業及觀光旅遊，人口數目前約近17萬人，兼具都市與鄉村特色，楊梅區公所與楊梅區農會近年做了相當多創新與特色農業發展，不論是稻米、茶葉、畜牧都相當具有競爭力，107年6月22日上午，楊梅區公所、楊梅區農會及東森山林渡假酒店共同聯合舉辦「2018桃園楊梅客家農村體驗、在地農特產品」推廣記者會，立委陳賴素美、市議員李家興、周玉琴、張火爐、桃園市政府農業局郭承泉局長、民政局湯蕙禎局長、客家事務局蔣絜安局長、中華汽車工業股份有限公司黃奕元部長、楊梅區農會傅鑫財理事長、總幹事周宗維、東森山林陳和錦董事長、楊梅區姚敦明區長、 楊梅區各里里長及各社區發展協會理事長等皆到場參與，齊力要把楊梅特產推廣至全國各地。

其中2016年研發新上市的「有仙則茗」仙草即沖茶還獲選「桃園金牌好禮」楊梅首選文創伴手禮殊榮，並在記者會中以「仙仙御守 青春永久」輕食料理搶”纖”亮相，製作原理是運用楊梅仙草富涵大量「多醣膠質」與「玻尿酸」的黏稠感取代傳統太白粉勾芡作法，研發出多道低熱量又能讓皮膚Q彈水嫩的西式創意料理與飲品。除此之外，還邀請到中華汽車e-moving免費提供20部電動車，於7至8月暑假期間推出「2018楊梅微旅行花言茶語綠遊遊」一日食農體驗遊程，讓民眾騎乘電動車穿梭田園鄉野、體驗仙草育苗食農教育，感受客庄「一哩低碳 一里幸福 一畝草茵 一畝夢田」。

「有仙則茗」仙草。

「花言茶語綠遊遊」一日食農體驗遊程預定自7至8月暑假期間每週日出發，每人收費新台幣999元，每梯次限額30名(前20名報名享優惠價新台幣699元)，並贈送活動證書、冷泡茶隨身瓶。參加民眾可瞭解楊梅特有的仙草品種和印象中的關西仙草有何不同，除此之外還有機會踏上已有百年歷史的日本保甲古道、多肉植物DIY以及體驗鹹香下飯的客庄農夫便當。一日食農體驗行程絶對可讓參加民眾對食我農人、生態環境有更深刻的感動。

姚敦明區長表示楊梅區除了7至8月暑假期間綠遊遊食農體驗遊程以外，緊接著還有9月間辦理(9月14日至30日)富岡鐵道地景藝術節、10至11月楊梅花彩節，2018年下半年歡迎大家大手牽小手一同遊楊梅系列活動，體驗當地社區風情與人情味。

「花言茶語綠遊遊」一日食農體驗遊程活動報名網址：https://www.funtaoyuan.com.tw/C/tour/tw/2018-07-emoving

或可撥打(02)2388-2808轉5802或5806麗新管理顧問公司諮詢。

(中時電子報)