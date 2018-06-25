全台首座生質能源廠！中市外埔綠能生態園區拚9月試營運

台中市外埔綠能生態園區「厭氧消化設備」運抵廠區，進行「開箱」作業，預計9月試營運。（盧金足翻攝）

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台中市外埔綠能生態園區打造全台首座生質能源廠，結合「廚餘厭氧」及「稻稈氣化」雙核心技術，回收稻草廚餘推動綠能發電，其中如「心臟」般重要的廚餘厭氣消化設備已抵達台中港，並在廠區進行「開箱」作業；7月象徵「肺臟」的稻桿氣化發電也將到位，宣告全國最大的綠能園區「心肺」功能俱足，穩定朝今年9月試營運目標邁進。

環保局長白智榮表示，綠能生態園區「厭氧發酵」處理單元為廚餘前處理、除臭設備、厭氣消化設備、沼氣發電機、沼渣脫水機、氣化系統及電器儀控設備等；未來透過厭氣發酵技術，可將所有回收的生廚餘做為發電燃料，讓垃圾變黃金，落實循環經濟。

生態園區所採用的厭氣消化設備，是德國與奧地利的科技結合，具備前瞻綠能技術，整體設備10日運至台中港。

厭氣消化設備透過微生物產生的沼氣，可做有效利用，沼氣可做為燃料，帶動熱電聯產和電力燃氣發動機發電；另外，生廚餘消化後所產生的沼渣，可作為天然環保的農用肥料。

「台中豎起全國綠能發電的新標竿！」白智榮強調，為綠能發電踏出成功的第一步，以前廚餘回收類別均以熟廚餘為主，主要利用在豬隻飼料為大宗。

台中市今年將正式推廣生廚餘全面回收，號召市民齊心分類，避免生廚餘被當一般垃圾進入焚化廠焚燒，讓以往丟棄不要的蔬菜果皮，通通拿來回收發電，全民共創循環經濟。

(中時 )

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