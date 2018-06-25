赴美飛安新規定 禁帶超量粉狀物

2018年06月25日 16:01 中時 陳麒全

桃機公司提醒旅客務必要提前到內候機室，因為執行二次檢查時，會耽誤旅客部分時間，但為了飛航安全請大家務必配合。（陳麒全攝）

從6月30日開始，美國國土安全部運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）規定，只要是飛美航班，載運的旅客隨身攜帶的物品中都不可以有超過350毫升的粉狀物體。（陳麒全攝）

在機場管制區內購買的化妝品、巧克力粉等粉狀物，免稅店會免費提供保安袋並密封，裡面並放置銷售證明，數量如超過350毫升，檢查時確認保安袋沒有拆封，才會允許攜帶登機。（陳麒全攝）

從6月30日開始，美國國土安全部運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）規定，只要是飛美航班，載運的旅客隨身攜帶的物品中都不可以有超過350毫升的粉狀物體，其大小判別的方式最簡單的就是一瓶可樂罐或是啤酒罐的大小，主要是為了飛航安全，桃機公司提醒旅客務必要提前到內候機室，因為執行二次檢查時，會耽誤旅客部分時間，但為了飛航安全請大家務必配合。

為因應國際恐怖攻擊資最新的威脅資訊，赴美班機又有新的飛安措施，美國國土安全部運輸安全管理局（TSA）於今年5月31日發布最新保安緊急修正令，要求世界各個國家加強對赴美航班旅客隨身所攜帶大於或等於350毫升（約為可樂罐大小）粉狀物，實施進一步之檢查。

桃園機場公司副總經理但昭璧表示，這項新規定將從30日上午第1班飛往美國的班機開始執行，檢查方式是在管制區長廊進入內候機室前，由航空公司委託受過專業訓練的保全人員，採不間斷模式持續檢查。搭乘赴美航班之旅客，隨身攜帶的物品中都不可以有超過350毫升的粉狀物體，最簡單的判別大小的方式，就是一瓶可樂罐或啤酒罐的大小，除了經航空公司檢查確認非屬危險或危安物品的藥粉、嬰兒配方奶粉、人類骨灰，其他大於或等於350毫升之粉狀物，均不可攜帶進入客艙。為了飛航安全，赴美旅客務必要提前到內候機室，以免執行檢查耽誤時間。

但昭璧指出，除了必須在飛機上使用的嬰幼兒奶粉、個人藥品，應分開放置或準備醫師診斷證明，方便快速執行二次安檢。在機場管制區內購買的化妝品、巧克力粉等粉狀物，免稅店會免費提供保安袋並密封，裡面並放置銷售證明，數量如超過350毫升，檢查時確認保安袋沒有拆封，才會允許攜帶登機。

若旅客攜帶的粉狀物體低於350毫升，但歸類為航空運輸裡規定的9類危險品，仍舊不准攜帶登機。這9類的危險品包括毒物、化學物品、易燃物品等，旅客如果無法自行判斷，到達機場航空公司櫃台辦理報到手續時，也可以先詢問地勤人員確認。

航警局也提醒旅客，350毫升的數量是採取總量管制，單一容器粉狀物超過350毫升不得攜帶登機，如果攜帶3件狀物，每件200毫升，因為總量600毫升，已經超過350毫升限制，超出部分不得攜帶登機。

航空公司人員強調，旅客攜帶的粉狀物超過350毫升限制，又不屬於嬰兒奶粉、個人藥品等允許範圍，超出部分必須自願拋棄。如果旅客不願意拋棄，航空公司有權力拒絕旅客登機，若延誤行程，責任由旅客自負。

(中時 )