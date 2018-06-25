精彩女力美麗聚場 newegg走出網路跨界新感受

2018年06月25日 16:05 中時 郭家崴

1993年《淡水小鎮》第2版，果陀劇場導演梁志民藉由半寫實的舞台場景，讓林靈玉（左）飾演的艾茉莉和張雨生（右）飾演的陳少威用象徵性的表演手法演出冰店吃冰的情景，呈現既寫實又擬真的感覺。（果陀劇場提供）

1999年《吻我吧娜娜》第3版，王柏森（左）飾演的潘大龍與姚黛瑋（右）飾演的郝麗娜針鋒相對，大男人和大女人的戰爭，旁人看了好驚恐。（果陀劇場提供）

Renee笑容燦爛，具有感染力。有人覺得她反應快、說話幽默，短髮造型神似吳君如，但她卻說「誰說我像吳君如，我明明就是林志玲。」（JOJ PHOTO攝）

在幫人拍了裸照後，Renee也幫媽媽拍裸照，她告訴媽媽要「愛妳自己、做妳自己」成功說服媽媽，她事後覺得「我媽太酷了」。（Renee提供）

Renee拍攝的乳癌患者希望透過乳癌傷疤的照片，讓女人可以找回自己內心的力量，按下快門時Renee很震撼。（Renee提供）

涵藝術創辦人Metra林暄涵。（JOJ PHOTO攝）

岑龍，〈花落自有花開時〉，油彩、畫布，102×116cm，2018。（涵藝術提供）

岑龍，〈仰望星空〉，油彩、畫布，100×80cm，2017。（涵藝術提供）

良和珠寶第四代傳人Joan鄭允婕。（JOJ PHOTO攝）

史前時代，使用18K金、黑色鑽石原片、黃色鑽石原片、黑鑽、鑽石打造。（良和珠寶提供）

滯，使用18K金、天然變形淡水珠、黃寶石、玫瑰梨型鑽、琺瑯打造。（良和珠寶提供）

史前時代，使用18K金、黑色鑽石原片、黃色鑽石原片、黑鑽、鑽石打造。（良和珠寶提供）

來自美國的newegg全球生活網，在一片電商年中慶促銷廝殺中，逆向舉辦「美麗聚場」活動，總監張鈺幸表示，此次跨界邀約涵藝術創辦人林暄涵、良和珠寶第四代傳人鄭允婕、女體攝影師Renee、果陀劇場執行長林靈玉一起分享不同領域之美，是要突顯Newegg以「美」為核心的經營想法；同時，也首次走出虛擬通路，與永和比漾廣場和台南未艾公寓合作展覽與講座，達到線上觀賞、線下體驗，希望帶給消費者虛實整合的新感受。

生命之美--林靈玉 戲說每個角色

果陀劇場執行長林靈玉，15歲投身國內劇團，1988年與導演梁志民創辦果陀，曾3度扮演《淡水小鎮》的女主角艾茉莉，1998年演完《E-Mail情人》退居幕後，專職於經營管理，帶領果陀邁入30年。她說：「我從戲劇看到生命的美，戲劇最重要的不是故事，而是裡面的人物，故事是串連的媒介，讓每個人物的生命交集，那就是美。」

果陀至今超過70部作品中，最經典的《淡水小鎮》是果陀的創業之作；《吻我吧娜娜》改編自莎士比亞的劇作《馴悍記》，1997年由張雨生參與音樂創作，9月14日登場的全新版本由卜學亮和黃嘉千擔綱。林靈玉認為《淡》劇講述世代與世代、土地與土地之間的情感，《吻》劇緊扣男女之間的愛情、婚姻、生命的歸屬和伴侶，是人性中兩大基本的情感需要。

真實之美--Renee 裸照感動人心

女體攝影師Renee 11年前因為一次健檢發現脾臟有陰影而改變飲食，開始寫網誌、拍照分享自己和女兒的生活點滴，進而愛上攝影、放棄鋼琴老師的工作，當起專職拍人物寫真的攝影師，甚至突破許多人的心房，至今拍了近50組裸照，呈現真實的美。她認為拍照讓她看到幸福的人生和生命的感動，「我的照片風格很自然、很有愛、很有溫度。」

去年過年她拍媽媽的裸照，讓歌手詹雅雯感動到眼眶泛紅；日前她拍帶有傷疤的乳癌患者裸照，在臉書和IG大獲好評。她的感想是「沒有人是完美的」，裸照不是為了呈現美，「是想讓人真實面對自己」。回顧至今的轉變，Renee的感觸是「音樂是無奈的人生，拍照是生命的感動，是永遠不會重複的」。

內在之美--林暄涵 藝術豐富自我

林暄涵是那種會自體發光的人，像是她的英文名字「Metra」在波斯文裡的意思一樣，一位可以掌控世界的女神，就算你不認識她，還是能被她的「氣場」所渲染。

身兼涵藝術創辦人、執行長和藝術經紀人的Metra，並非自專業科系畢業，所有一切的藝術涵養均為自修而成，「我會認真推廣藝術，是因為我在某一個時間被藝術感動，發現這種讓你精神富足、可以跳離世俗的感覺很美好；作為一個人，當有豐富內在的時候，就無所懼，會勇敢追求妳自己，我覺得做一個人應該要這樣子。」

在她的認知中，好的藝術品需要具備外在美感及強烈的內在精神性，對Metra來說藝術家岑龍就是這樣的存在。兩人自10年前因緣分相遇，讓她更加確定可以藉著藝術找到每個人內心裡的那個烏托邦，岑龍的作品像是他畫裡的南十字星一般，為觀賞者向善的樸實之心導航。

鑑賞之美--鄭允婕 用珠寶講生活

出生於90後的Joan鄭允婕，是良和珠寶第四代傳人，有著停不下來的微笑，她說：「珠寶要融入生活，客人戴這些作品不是因為要show off（炫耀），而是希望戴某個作品會有話題的產生。」

一如良和珠寶「珠寶融入藝術、藝術融入生活」的初衷，從小接觸珠寶的Joan，珠寶對她來說是直通生活的一部分，在傳承的含意之外，還有著更多情感上的共鳴。3、4年前開始加入公司團隊的她，也把出身工業設計和時尚行銷的眼界帶入自家珠寶世界中，年輕人的率真和不與人同的大膽創意，在新舊間激盪出了不同的火花。

對Joan來說，最能代表家的，是可變身為首飾及擺設兩用的《動靜之間》系列，「這些作品好像一直代表我們的專長，推廣生活美學。」當被問到如果用一種寶石形容自己，會是什麼？她想了一下說：「象徵我的就是蛋白石吧！它光芒的表現，感覺像是包在裡面，有無限的可能，像現在的自己到某個階段都會不一樣。」

活動資訊：「美麗聚場」兩地先後展出

想更了解newegg全球生活網「美麗聚場」活動？即日起至7月1日在永和比漾廣場有「涵藝術」大陸藝術家岑龍的畫展，8月12日前有果陀劇場30周年劇照、女體攝影師Renee的作品；7月4日至8月31日則移師台南未艾公寓。詳洽newegg全球生活網www.newegg.com.tw，或掃描QR code（newegg提供）。

(中時 )