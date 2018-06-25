醫師娘軟禁不速之客 陳怡蓉夜半「戰鬥」險動胎氣

陳怡蓉夜半貼心不吵醒老公，自行對抗蟑螂。(取材自陳怡蓉臉書)

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中時電子報

透明系女星陳怡蓉嫁給醫美集團CEO薛博仁，結婚1年半終於盼到第一個「愛的結晶」，日前透過《雙城故事》劇組宣布喜訊，如今已懷胎6個多月，沒想到今天(6/25)凌晨她不靜靜養胎，反倒跟「不速之客」來了場大戰，大肚絲毫不影響她的判斷力與身手，三兩下將之「軟禁」了起來。

陳怡蓉半夜還沒睡，竟發現不速之客！她凌晨在臉書po文報告戰況，原來是蟑螂入侵，而且一次來了一對couple，她自豪自己抓蟑螂蚊子技術十分了得，「往往可以讓他們在不傷任何一根寒毛的狀態下回到大自然」，首先陳怡蓉在臥室發現了一隻發育良好的成年蟑螂，「發現的一瞬間我轉頭看向已熟睡的醫生，迅速的判斷了如果叫醒他再抓蟑螂，可能這1/10秒的時間蟑螂已逃離現場」。

女神瞬間發揮高人判斷力，找了盒子就困住這第一隻敵人，整個過程不到2分鐘，但也由於戰情太過緊張，「我怕刺激到腹中的孩子，於是我漫步到客廳想坐下來緩緩，然後看到了第二隻」，沒想到比第一隻還大！陳怡蓉分析，抓蟑螂其實有很高的技術含量，「1冷靜不驚慌2迅速判斷手邊可用的工具3快速的用工具將蟑螂困住」，最後為母則強，第二隻「敵人」不到1分鐘就束手就擒，「但問題來了..我該怎麼把他們弄出來」，網友則做出中肯建議，告訴她：「現在就可以叫醒先生幫忙了」。

(中時電子報)

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