板橋警治安會議 檢警齊力反毒反賄選

2018年06月25日 16:25 中時 葉書宏

新北市板橋警分局今（25日）下午舉辦分局層級治安會議。（葉書宏翻攝）

新北市板橋警分局今（25日）下午舉辦分局層級治安會議。（葉書宏翻攝）

新北市板橋警分局今（25日）下午舉辦分局層級治安會議。（葉書宏翻攝）

新北市板橋警分局今（25日）下午舉辦分局層級治安會議。（葉書宏翻攝）

新北市板橋警分局今（25日）下午舉辦分局層級治安會議。（葉書宏翻攝）

新北市板橋警分局今（25日）下午舉辦分局層級治安會議。（葉書宏翻攝）

新北市板橋警分局今（25日）下午舉辦分局層級治安會議，邀請新北地檢署主任檢察官洪三峯到場宣導反賄選，板橋警分局也在會中倡導「安居反毒通報網」，希望全民攜手「反毒、反賄選」，建立優質、乾淨的生活環境。

洪三峯表示，今年11月24日將舉行全國性地方行政首長及地方民意代表的「九合一選舉」，新北地方檢察署在5月25日配合全國同步成立「查察賄選及暴力執行小組」併舉行揭牌典禮，正式展開選舉查察及暴力防制工作。

區域內將舉行新北市長、市議員及里長選舉，因範圍大而且候選人眾多，為嚴密防範金錢、暴力以及各種變相賄選方式介入選舉，徹底淨化選風，將積極偵辦賄選及暴力選舉案件，維護不受任何金錢、暴力介入的乾淨選舉環境，讓候選人能打一場乾淨公平的選戰。

洪三峯進一步表示，為貫徹法務部針對這次選舉所提示的「積極查賄、壓制暴力及全面反賄選」三大工作目標及「公正、嚴密、迅速」三大原則，新北檢也會邀集轄區警、調機關及廉政機構，召開「選舉查察賄選期前策略會議」，研商具體作為及凝聚共識，希望藉由公正的執法及積極而嚴密的偵辦作為，達成淨化選風、澄清吏治的目標。他也鼓勵民眾檢舉賄選，法務部制訂鼓勵檢舉賄選要點規定，查獲縣（市）長候選人賄選者，最高每案給一千萬元，查獲其他人賄選者，每一案則由五百萬元至五十萬元不等。

會中部分里長也提出法律問題向檢察官詢問，包含如果被莫名誣告賄選要如何處理，及里長在選舉前舉辦正常的里民聯誼活動是否構成賄選，參與的里長反應都相當熱烈。

板橋警分局長王文澤也呼籲候選人絕不買票、絕不使用暴力或其他不正當手段競選，希望民眾如有發現賄選情事，能勇於檢舉，檢警對於檢舉人身分絕對保密，希望全民共同打擊賄選，健全民主政治，達成選賢與能的目標。

這次治安會議除了強力宣導「反賄選」外，警方也針對當前治安重點「全面打擊毒品」做了詳細說明，為了將毒品趕出社區及大樓，建立無毒家園，警政署特別研擬「安居反毒通報網」，希望藉由社區及大樓中的每一份子，發現吸毒或販毒者，能立刻通報警方，警力第一時間前往偵緝，有效打擊毒品流通，讓左鄰右舍不再受到毒害。

板橋警分局表示，暑假即將到來，漫漫長假，許多家長要上班，擔心小孩放暑假受到誘惑，警方也全面執行「暑期青春專案」，目的就是要宣導暑假期間學童放假安全，不被毒品及色情誘惑。

板橋警分局表示，今天的治安會議出席相當踴躍，轄區里長紛紛替里民反映事項發聲，校方也提出建議，分局都一一做出回應，彼此有效溝通協調，改善民眾生活與居住環境，建立一個無毒家園。

(中時 )