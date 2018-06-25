北市選戰搞統獨「走鐘」 陳敏鳳：綠營根本自找絕路

民進黨台北市長參選人姚文智（右四）23日晚間舉辦首場造勢晚會，凝聚綠營士氣，總統府秘書長陳菊（中）「壓軸」助講，與台北市議會黨團成員手牽手一同加油。（資料照,張鎧乙攝）

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中時電子報

民進黨中央於5月底正式提名黨籍立委姚文智參選台北市長，但民調始終不及代表國民黨參選的丁守中，以及競選連任的柯文哲，甚至姚文智在本月23日舉行首場造勢晚會，稱當天有1.5萬人到場，卻被網友酸爆現場超少人。資深媒體人陳敏鳳指出，台北市是怎樣的都市，選民是怎樣的屬性，這場「走鐘」的造勢，民進黨根本是自找絕路。

陳敏鳳指出，民進黨台北市長提名一波三折，最終提名了姚文智，根據主辦單位的統計，這場造勢晚會的人數「也許」不少，但許多站台大咖卻以兩岸為主調，甚至講出九二無共識，這雖對吸引深綠有用，但對北市選情一點用都沒有。

陳敏鳳認為，兩岸立場或許是白綠分手原因，但若以此為訴求，只會讓綠營選票再創新低，連淺綠都無法接受這種選戰的訴求，為何不打柯文哲市政問題，反而要從兩岸立場下手，對民進黨來說不是優勢策略。

陳敏鳳強調，藍綠的確討人厭，但這柯文哲這樣亂來的市長仍可受到支持，只能證明藍綠太爛，又不思進取，才是可怕之處。她分析，北市以經記選民為主，任何候選人都應該提出更多市政建議及政見，來取代柯文哲，而不是空談意識型態，這樣無疑是在北市選戰中自找絕路。

陳敏鳳在《NOWnews》投書表示，民進黨面對北市首場大型造勢活動，找來的南部大咖談話，卻都偏離市政議題，黨主席蔡英文2天前更重兵部署新北與中彰投，只有市議員阮昭雄算得上跟著選戰節奏，擅於拚選舉的綠營戰將在哪呢？

(中時電子報)

文章來源：NOWnews

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