照服員需求大 南市府與6大院校簽合作意向書

2018年06月25日 16:39 中時 鄭雅文

台南市社會局與6大院校簽署長照服務合作意向書

台南市社會局25日在新營與6大院校8系所簽署培育照顧服務員合作意向書，將與學校共同培植年輕新血，推展長照服務。未來讓這些學生於在學期間就開始在長照產業工讀，透過工作場域實務操作與教學結合，能更貼近實務界需求，也讓照顧服務員年輕化。

台南市社會局局長劉淑惠表示，台南的老年人口有27萬多人，老年比率為6都第2，台北市16.58％、台南14.56％，加上台南市幅員廣大，長者分散在37個行政區內，更需要深入社區和普及的長照服務網。她說，除積極建立長照設施外，目前台南市現職照服員也增加到1030人，年底估計將達1200人並將逐年增加。

這次劉淑惠局長與康寧大學黃宜純校長、敏惠醫護管理專科學校葉至誠校長、長榮大學孫惠民副校長、嘉南藥理大學董志明院長、國立臺南護理專科學校姚奮志主任、南台科技大學陳美珠主任，一同簽署培育照顧服務員合作意向書，藉此共同培植更多年輕新血，推展長照服務。

社會局說，今年1月起衛生福利部新支付制度上路，據統計台南市照顧服務員的平均薪資已提高至3萬4000元，對吸引年輕人投入照顧服務是一大契機，更盼各界能尊重並打造友善環境，提高照服員的社會價值。

(中時 )