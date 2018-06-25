金曲29收視出爐 台語歌手稱霸收視前三強

金曲29收視最高點落在張秀卿和康康的頒獎引言。中國時報系

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時報周刊

金曲29收視出爐，平均收視4.90，總收視人口約402萬人。今年的收視前三強均由台語卦藝人拿下，最高點落在張秀卿和康康妙語如珠的頒獎引言，收視率高達6.72，約有148萬4千人收看。

張秀卿和康康一出場，康康就虧張秀卿嫁了2次，還吃小12歲的嫩草，張秀卿不甘示弱，反問康康太太年紀，康康只能尷尬回答：「18歲。」他們在台上打打鬧鬧，康康不小心踩到張秀卿裙襬，撕裂聲還被收音，有趣互動引來台下爆笑，是全場最吸睛的頒獎人。

茄子蛋獲台語專輯獎的收視率則為6.47，排名第二，樂團口號「積極樂觀，感恩惜福。」以及吉他手阿德一句「我有工作了！」都讓觀眾印象深刻。位列第三的則是蕭煌奇奪下台語男歌手的那一刻，收視率6.33，約有139萬人收看。

表演部分則由艾怡良和許郁瑛致敬蘇芮的組曲收視最高，約為6.06，網友大讚的「台灣早就有嘻哈」收視只有5.52，顯見網路及電視收視族群的喜好不同。

而主持人蕭敬騰的才藝秀，以他與男歌手尷尬又不失有趣的奇妙互動最受觀眾青睞，收視率5.91，在今年的金曲收視榜排名第8。

※金曲29收視前10強

1.張秀卿、康康頒發台語女歌手獎；張艾莉獲獎及發表感言／6.72

2.茄子蛋獲台語專輯獎及發表感言／6.47

3.蕭煌奇獲台語男歌手獎及發表感言／6.33

4.陳珊妮引言介紹HYUKOH表演／6.07

5.艾怡良頒發最佳國語女歌手獎予徐佳瑩、徐佳瑩發表得獎感言／6.05

6.方大同準備頒發最佳國語男歌手／5.98

7.最佳國語男歌手陳奕迅獲獎及發表感言／5.96

8.蕭敬騰台下與男歌手入圍者稱兄道弟互動／5.91

9.【表演】艾怡良、許郁瑛致敬特別貢獻獎蘇芮／6.06

10.【表演】蕭敬騰漆畫獻給特別貢獻獎得主蘇芮／5.92

(時報周刊)

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