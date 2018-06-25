萬華機車縱火案 主嫌是17歲小街友

施姓少年一時貪玩，造成12部機車遭到火焚。（陳鴻偉翻攝）

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施姓少年在LINE上假扮女生。（陳鴻偉翻攝）

北市西寧南路1處停車場14日遭人蓄意縱火，造成12部機車遭焚燒破壞，萬華警分局經連日追查，發現案發時54歲符姓男子，載著17歲施姓少年火速離開，2人都是平時聚集在龍山寺周遭的遊民，25日在桃園1家網咖將施循線逮捕。

警方調查，高中輟學的施男與母親住在永和，但因愛玩每天四處亂跑，最後直接睡在艋舺公園當起小街友，從中結識一群街友，符男也是其中之一。

14日凌晨5時，符騎機車載施閒晃，行經西寧南路時，施姓少年一時興起，下車持打火機點燃機車座墊，燃燒後2人驅車離去，不料火勢就此蔓延，最後造成8部機車全毀、4部機車半毀，所幸無人傷亡。

警方根據監視器鎖定機車車號，先約談符男到案，但符表示施點火燒車，他當時在車上毫不知情，事發後施也不見蹤影，施的母親則說兒子常徹夜不歸，她也不知從蹤。

施姓少年闖禍後，又輾轉跑至桃園閒晃，偶爾上網竟還假扮女生，對外自稱「涵婷」，警方取得他的暱稱後，由男警加好友和他閒聊，終於查知他在某家網咖，今天上午循線將他逮捕。

施警訊時，表示放火只是因為無聊、好玩，想要發洩一下，不知會燒成這樣，警方偵訊後，依公共危險罪將施、符2人送辦。

(中時 )

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