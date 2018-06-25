別讓毛寶貝太胖　健康吃喝玩樂動起來

2018年06月25日 16:53 中時 吳岳修

現代人吃好少動過胖，寵物也不遑多讓，毛寶貝常變胖寶貝，衍生不少健康問題，新北市府動物保護防疫處特地舉辦「毛寶貝動健康吃喝玩樂跑跳碰」系列活動，即日起到8月底，只要毛爸毛媽動起來，多帶寵物到戶外散步跑跳，拍照打卡參加攝影網路，就有機會抽空氣濾清機、自動掃地機器人等大獎。

動保處長陳淵泉表示，寵物跟人一樣，如果吃的不健康，過鹹過油過多，再加上不愛運動，不僅體重上昇，也會引發相關心血管疾病，對心愛寵物也是極大傷害。

陳淵泉說，「毛寶貝動健康吃喝玩樂跑跳碰」活動，包括「毛寶貝去七逃」、「毛寶貝瘦身go」及「毛寶貝動次動運動會」3個主題，民眾可帶著毛寶貝到景點遊玩微旅行，幫毛寶貝拍照參加攝影比美；評量毛寶貝是否過胖，給予適當飲食及運動，依減重百分比參加體重控制比賽，毛爸媽一起瘦身可得額外參賽積分；毛寶貝運動會人寵一起「動次動」，吃好動好維持體態及感情，一舉數得。

陳淵泉指出，活動目的是促進毛爸媽與毛寶貝身心健康，藉由微旅行一起漫遊新北市或全國各大優質景點，也可以拜訪新北市各動物之家，使用運動設施闔家同樂，增進人寵間感情，新北市是友善動物城市，倡導動健康的觀念，讓飼主及寵物都能擁有健康身體及快樂記憶。

(中時 )