許金川談如何救肝演講 罕見由百貨業獨家贊助

李靜芳(右起)與許金川、台灣萊雅總裁陳敏慧、好心肝基金會副執行長粘曉菁於「好心救好肝」演講前合影。(徐養齡翻攝)

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Big City遠東巨城購物中心董事長李靜芳(左) 擔任臺師大GF-EMBA諮議顧問，特別邀請台灣保肝鬥士許金川教授開講。(徐養齡翻攝)

外號「台灣阿肝」的台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長許金川，24日在臺師大大師講堂以「好心救好肝」為題，講述開辦好心肝門診的心路歷程，吸引爆滿聽眾，而該場演講罕見由百貨業者Big City遠東巨城購物中心贊助，贏得掌聲及佳評。

被尊為「小型肝癌診斷始祖」的許金川長期專注於肝病研究，自1994年起，與一群長期從事肝病醫療與研究的醫師們共同成立「肝病防治學術基金會」，誓言除去肝病對世人健康的威脅，並特別開設「好心肝門診中心」，幫助低收入戶免費看診。

Big City遠東巨城購物中心董事長李靜芳表示，許金川堅信「醫療不是消費」、「醫生應真誠地對待患者」理念，與大師講堂的共好理念不謀而合，因此決定「專場贊助」，讓更多人能夠因為利他共好的理念，而以實際行動積極加入「好心救好肝」的行列。

李靜芳說，Big City遠東巨城購物中心自2012年4月開幕迄今，累計舉辦近200場公益活動，以實際行動與政府部門、社福機構、文教基金會、教育學術團體等單位合作，希望透過許金川教授專場演講，呼籲民眾重視健康、強化大眾的保健知識。

(中時 )

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