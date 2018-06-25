亞洲最強》環亞美神大賽 12強佳麗晉級決賽

陳南茜（左1）、董宜姍（左2）、黃郁文（左3）、王聖妮（左4）、呂巧涵（左5）、王俐（左6）、The Body Shop 美體小舖總經理張祖蕙（左7）、前中國時報副社長兼總編輯張景為（左8）、麟全科技執行長黃麟雅（左9）、徐明郁（右1）、鄭兆琦（右2）、李芯玗（右3）、孫瑜（右4）、林宛芸（右5）、林小芸（右6）、風尚男神胡理安（右7）、嘉凡國際事業有限公司董事長中華旗袍文化藝術交流學會創會理事長石淑平女士（右8）、演藝圈童顏女神吳玟萱（右9）、環亞美神大賽創辦人薛幼妮（中）。（圖／主辦單位提供）

友善列印
中時電子報
佳麗選後開心合照，呂巧涵（前左1）、王俐（前左2）、孫瑜（前右1）、 李芯玗（前右2）、王聖妮（後左1）、黃郁文（後左2）、董宜姍（後左3）、陳南茜（後左4 ）、林小芸（後右1）、林宛芸（後右2）、徐明郁（後右3）、鄭兆琦（後右4）。（圖／主辦單位提供）
陳南茜（左1）、董宜姍（左2）、黃郁文（左3）、王聖妮（左4）、呂巧涵（左5）、王俐（左6）、徐明郁（右1）、鄭兆琦（右2）、李芯玗（右3）、孫瑜（右3）、林宛芸（右5）、林小芸（右6）。（圖／主辦單位提供）
2018環亞美神(台灣)初賽，參賽佳麗人才濟濟，才華洋溢，入選佳麗孫瑜是臺灣師範大學表演藝術研究所碩士。（圖／主辦單位提供）
2018環亞美神(台灣)初賽，參賽佳麗台風穩健，才華洋溢，入選佳麗王俐表演民俗舞蹈。（圖／主辦單位提供）
2018環亞美神(台灣)初賽，參賽佳麗台風穩健，才華洋溢，入選佳麗王聖妮表演現代熱舞。（圖／主辦單位提供）
2018環亞美神(台灣)初賽，參賽佳麗台風穩健，才華洋溢，入選佳麗李芯玗表演國標舞。（圖／主辦單位提供）

由嘉凡娛樂主辦，分眾傳媒協辦，匯聚科技冠名贊助、新潤建設及THE BODY SHOP美體小舖全力支持的「環亞美神大賽 (台灣) 2018」 Miss Amazing (Taiwan) 2018 已於本年6月24日（星期日）於台北美福飯店9樓 － 鋼琴酒吧舉行初賽，經過並於當日下午5時公布12強佳麗誕生。

12強佳麗名單如下：

陳南茜、董宜姍，黃郁文、王聖妮、呂巧涵、王俐、林小芸、林宛芸、孫瑜、李芯玗，鄭兆琦，徐明郁

亞洲最強選美賽事「環亞美神大賽」首次來臺舉辦，2018臺灣、香港、深圳三地連線，臺灣以首戰打先鋒，尋找臺灣第一美少女，未來將和香港、深圳美少女們PK，勢必掀起一股美麗旋風。

Miss Amazing 環亞美神大賽亞洲首個以「素人變女神」為主題並結合慈善公益的選美賽事，邀請集「青春、活力、愛心」於一身的年輕女孩參與比賽。讓每個青春美少女都能在公平的基礎下發揮潛能，實現到自己的夢想，進而關懷地球生態、弱勢人群、動物保護，參與各種慈善及公益活動，以回饋社會，實踐「真、善、美」。每一個女孩都有不同美麗之處，Miss Amazing 環亞美神大賽將令她們由內到外地散發女神特質, 帶領女孩們站上夢想的舞台，實現「素人變女神」。Miss Amazing make your dream come true.

環亞美神大賽臺灣賽區戰況hen激烈，百多位的參賽者，從第一階段主席Amanda薛幼妮女士親自面試、篩選、淘汰，廝殺到6月24日第二階段的初賽，最後在星級評審團包括演藝圈童顏女神 吳玟萱、風尚男神 胡理安、漢麟全科技執行長 黃麟雅、前中國時報副社長兼總編輯 張景為、The Body Shop美體小舖 總經理 張祖蕙、嘉凡國際事業有限公司董事長 中華旗袍文化藝術交流學會創會理事長 石淑平女士激烈的評比後，選出晉級決賽的12強佳麗！

「Miss Amazing 環亞美神大賽是結合慈善公益的選美賽事」大賽主席Amanda薛幼妮女士說，初賽後也將親自帶領12強佳麗投身公益活動，回饋社會。初賽結束，6月29日馬上就與宜蘭頭城鎮公所及當地多所小學聯合舉辦「海洋淨灘活動」，未來也將與社團法人中華民國兒童及老人照護協會及社團法人臺灣巴克動物懷善救援協會，做進一步的結合。人美心更美的Miss Amazing佳麗就是最佳「慈善代言人」。

台灣各大企業也一呼響應加入Miss Amazing 環亞美神大賽贊助行列，包含台北美福飯店、台隆賓士、喜滿客影城、日式威廉、D&D珠寶、星和醫美、雲端衣櫥、Ocean Bomb氣泡飲、C Channel，一同「取之社會、用之社會、回饋社會、美麗做公益」。

關於嘉凡娛樂 Amase Entertainment Limited：

嘉凡娛樂有限公司為香港的娛樂公司，主要從事藝人管理、籌辦演唱會及策劃大型活動。嘉凡娛樂將繼續舉辦更多大型活動及培育更多新人，推動香港樂壇發展，同時亦會撥出更多資源籌辦慈善活動，為社會作出貢獻。曾主辦Amase Live演唱會、LMF演唱會、石詠莉演唱會、愛共融慈善晚宴等等大型活動。

詳細資料請瀏覽：

MISS Amazing環亞美神大賽 - 臺灣賽區官方Facebook專頁 https://www.facebook.com/missamazingtaiwan/

(中時電子報)

許金川談如何救肝演講 罕見由百… 宜蘭職探夢工廠 讓學生玩出興趣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。