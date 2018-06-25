一周3人！墨西哥市長候選人遭殺 全鎮28警被逮

2018年06月25日 16:49 中時電子報 蔡萱

墨西哥市長候選人安吉列斯（Fernando Ángeles Juárez）24日在住家外遭到槍殺，這也是米卻肯州這周第3個被殺害的候選人，更是墨西哥至今100人多個被殺害的候選人之一。對此墨西哥檢方逮捕了當地公共安全局局長以及27名抗命阻擾逮捕局長的警察。

現年64歲的安吉列斯是墨西哥米卻肯州澳坎波市（Ocampo）的市長候選人，他在21日於住家外遭到槍殺身亡。

安吉列斯原是個成功的商人，過去沒有什麼政治經驗。他的親近的朋友表示：「他看不下去如今社會貧困、不平等以及腐敗的現象，所以決定參選」。

安吉列斯最初考慮以無黨籍身分參選，但最終仍加入了墨西哥最主要的政黨，也就是溫和左派的民主革命黨（Democratic Revolution）來參選宣市長。

檢方也在事後指控當地公安局局長岡薩雷斯（Oscar González García）涉嫌重大，於是在23日打算將他逮捕帶回，沒想到卻遭該鎮警察阻止。檢方隨後帶著增援的聯邦警力返回，將該鎮一共27名抗命的警察逮捕。

檢方指控這27名警察與岡薩雷斯與該州的犯罪組織勾結。

墨西哥將在下個月1日迎來大選，包括總統、參議員、地方首長等，有3000多個公職人員職缺人選將出爐。但在這次大選前，墨西哥已有超過100名候選人遭到殺害。

(中時電子報)