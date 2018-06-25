五度酒駕男關不怕 喝茫繼續貪杯上路

花蓮五度酒駕的朱男（中），4度落網仍惡習不改，再度酒駕被警查獲。（許家寧翻攝）

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花蓮酒駕居高不下，平均每天就有8人被移送法辦，吉安鄉一名35歲朱姓男子前日酒後騎乘機車前往工地途中，違規闖紅燈遭警方攔下，員警發現滿身酒氣的朱男已有4次酒駕紀錄，這次酒測值更高達1.74毫克，再度超標被移送花蓮地檢署偵辦。

警方調查，打零工為業的朱男酒駕紀錄累累，自9年前就開始因酒駕4度落網，後來分別被法官拘役50天、6個月、8個月，沒想到惡習未改，23日上午10時許，酒後騎車前往上班途中，行經稻香路與吉興路2段路口時，無視紅燈直接呼嘯而過。

沒想到闖紅燈行徑，正好被巡經的稻香派出所警方撞見，上前將他攔下，員警靠近朱男請他出示相關證件時，馬上聞到了濃烈的酒味，立即要求他實施酒測，不過這次他酒測值更高達1.74毫克，已明顯觸犯公共危險罪，被當場上銬帶回派出所偵詢。

朱男坦承貪杯誤事，稱前一晚在家中喝了不少的藥酒，第二天早上酒意仍未消便騎車上路，一時酒精上腦，心存僥倖，才會闖紅燈；警方表示，酒測值大於1就會失去平衡、反應呆滯，到了1.5就會開始昏睡，如此泥醉還能夠騎車，令在場員警相當驚訝。

警方表示，不識字的朱男，平時在工地擔任粗工，從未考取汽、機車駕照的他，不但無照還多次酒駕在路上趴趴走，簡直是「醉」無可赦，全案警方除了將男子依公共危險移送法辦外，同時也將告發闖紅燈及無照駕駛等違規行為。

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