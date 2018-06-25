加好友送貼圖是假的！一秒辨識LINE詐騙集團

2018年06月25日 17:01 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

LINE近日瘋傳臭跩貓免費貼圖，點進去才發現被騙。(圖／翻攝LINE畫面)

LINE慶祝7周年，日前推出3組免費動態貼圖，不過有詐騙集團魚目混珠，竟惡意散佈假消息，謊稱只要分享給10位好友，就免費送「臭跩貓愛嗆人」貼圖，據了解，至少有2萬多人上當，分享完才發現，免費貼圖根本是一場空，最悲劇的是，點進去的當下，個資已經悄悄外洩！

近日LINE瘋傳臭跩貓的免費貼圖，而且活動還標榜「台灣限定篇，只到今晚12點」，吸引許多不知情民眾點擊。不少用戶跟著操作分享完才發現，這個號稱「台灣版限定」的帳號是假的，並非LINE官方帳號，而是詐騙集團用來轉賣帳號的手法，甚至以兌換獎品為由來騙取民眾個資。

LINE@帳號前的盾牌徽章若是灰色代表只是個人帳號。(圖／翻攝LINE畫面)

LINE官方表示，若是在LINE收到朋友分享「加好友送貼圖」，全都是詐騙手段，LINE官方並不會以此形式分享，提醒民眾看別亂點開連結，因為該網址很有可能會連結到「釣魚網站」，如果不小心加入這類帳號好友，封鎖、刪除對方即可。

LINE官方指出，其實看LINE@帳號前的盾牌徽章顏色，可以快速辨識真假，綠色代表官方帳號，深藍色是有通過LINE@審核團隊審查的已認證帳號，如果是灰色徽章就表示，只是一般個人帳號。

(中時電子報)