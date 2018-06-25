大陸核子破冰船招標 為核航艦計畫暖身？

2018年06月25日 17:15 中時電子報 江飛宇

一份中國核工集團的開標文件顯示，大陸準備要建造核動力破冰船，這很可能是為核動力航空母艦做技術儲備。

俄國衛星網報導，軍事分析師認為，中國大陸正在透過製造核動力破冰船，很可能是替將來規畫核動力航空母艦在累積造船經驗，因為俄羅斯也是這樣在擬定計畫的，而且大陸外文官媒《環球時報》也這麼說。

俄國的核子破冰船亞馬爾號(yamai)，全長148公尺，排水量2萬3千噸。(圖/俄國衛星網)

上週五的《環球時報》稱：「這是中國(大陸)所計畫的第一艘核動力船，對於發展核動力船舶具有重要意義….該船的核動力機組規模龐大，只要稍做改變，就可以應用於核動力航空母艦，因此可以視為為航空母艦做的先期準備。」

俄羅斯是目前世上唯一營運核動力破冰船的國家，包括1985年建造的泰米爾級(Taymyr)破冰船，以及最新計畫的LK-60Y級破冰船，這是世界上最大型的破冰船，替俄國規畫核動力軍艦做先前準備工作。俄羅斯計畫在2020年代開始建造一系列的核動力軍艦，包括核子驅逐艦和核子航空母艦。

目前只有美國海軍和法國海軍有核子航空母艦，美國是尼米茲級和福特級，排水量10萬噸，極速可達30節以上，而法國戴高樂航空母艦為3萬5千噸，是除了美國以外的核動力航艦，不過極速只有27節。

北京計劃到到2030年至少有4支以航艦為核心的戰鬥群，而且希望2025年開始興建自己的核動力航艦。

(中時電子報)