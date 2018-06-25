大逆轉！教授涉下藥性侵女博士生 判刑8年改判無罪

2018年06月25日 17:03 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

中部某大學周姓教授4年前遭控，帶指導女博士生A女到馬來西亞進行學術研討會，對女博士生下藥性侵得逞。一、二審周男被依加重強制性交罪，被判8年徒刑。台中高分院更審大逆轉，改判周無罪，可上訴。

判決書指出，2014年周男帶A女到吉隆坡參加學術會議，翌日2人逛街購物，氣氛融洽，事後A女卻怒控，教授在她飲用的椰子水摻入FM2，當A女回房時，周男藉故問有無拿到房卡，趁機闖進房內，隨後A女因為藥物發作意識不清，倒在床上睡著，周男趁女博士生無力反抗之際，褪去她的褲子性侵得逞。

A女不甘遭受侵犯，傳LINE給在台灣的男友，哭訴「剛被老師強暴了」、「我現場（在）要回家」，並請求旅館櫃檯人員向馬來西亞警方報案，周男遭馬國警方逮捕，被拘留5天，因為證據不足獲不起訴。

A女回國後，警方採集尿液檢驗，在周男行李中查扣殘留FM2的塑膠管，檢懷疑他將藥物磨成粉，放在塑膠管內加水溶解到椰子水下藥性侵，認定周涉有重嫌將他起訴。一、二審周皆被判刑8年，最高法院發回更審，藥物專家指出，FM2作用的尖峰時間約在1～2小時，持續作用時間約8小時，對精神及運動之影響時間，可能長達12小時以上。

但A女在遭下藥後還能走回飯店，要周男拿回房卡，並下樓報警、鉅細靡遺描述性侵害過程等，專家認為A女供詞有可疑之處。另外周男供稱因為睡眠障礙，服用醫生開出FM2，他習慣先用塑膠管溶解藥物再食用，合議庭認為這無法證明周利用塑膠管當犯罪工具，改判他無罪，全案可上訴。

(中時電子報)