退役血清馬落腳台中神岡 入住VIP馬廄養老

2018年06月25日 17:11 中時 王文吉

退役血清馬因長年注射蛇毒，馬腹布滿針孔疤痕。（王文吉攝）

退役血清馬因長年注射蛇毒，馬腹布滿針孔疤痕。（王文吉攝）

一生坎坷的際遇血清馬，終於落腳神馬郡休閒農場安養晚年。（王文吉攝）

304、314退役血清馬捐贈儀式於神馬郡休閒農場舉行。（王文吉攝）

馬術教練王裕權2年前向疾管局標購2匹退役血清馬，原打算做商業用途，後來得知台中市身心障礙體育總會致力推廣馬術治療，決定捐做公益，並推動生命教育。編號304、314血清馬已運至神馬郡休閒農場，由專人負責照料，馬場還鉅資打造VIP馬廄，讓退役血清馬養老。

捐贈儀式25日舉行，由神馬郡休閒農場主人王神安接手照料，304、314血清馬分別取名「大白鯊」及「小太陽」。農場員工表示，這兩匹血清馬本來被安排去清境農場貢獻餘生，後來馬主人於心不忍，決定捐給我們照料，入住VIP馬廄約兩個禮拜，適應狀況相當不錯。

家住后里的馬術教練王裕權說，他2年前標購這2匹退役血清馬，輪流在神岡及新竹的馬場寄養，因馬腹布滿針孔，許多民眾看了會害怕，無法與大、小朋友互動體驗；後來得知台中市身心障礙體育總會致力推廣馬術治療，才決定捐作公益，而且神馬郡休閒農場環境舒適，相信可讓退役血親馬得到良好照顧。

身障體育總會理事長、市議員陳清龍表示，馬匹身上提取蛇毒血清的「千瘡百孔」傷疤，是最好的生命教育題材，未來只要露露面，配合生命教育課程，不用再辛苦工作了！王神安表示，這2匹血清馬年齡約16歲，相當於人類48歲，因長期配合產製蛇毒血清，對人類存有戒心，希望透過細心照料，恢復親人個性。

(中時 )