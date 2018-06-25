退役血清馬落腳台中神岡 入住VIP馬廄養老

馬術教練王裕權捐贈編號304退役血清馬，由神馬郡休閒農場主人王神安（右）照料餘生，並成為生命教育最好題材。（王文吉攝）

友善列印
中時
退役血清馬因長年注射蛇毒，馬腹布滿針孔疤痕。（王文吉攝）
退役血清馬因長年注射蛇毒，馬腹布滿針孔疤痕。（王文吉攝）
一生坎坷的際遇血清馬，終於落腳神馬郡休閒農場安養晚年。（王文吉攝）
304、314退役血清馬捐贈儀式於神馬郡休閒農場舉行。（王文吉攝）

馬術教練王裕權2年前向疾管局標購2匹退役血清馬，原打算做商業用途，後來得知台中市身心障礙體育總會致力推廣馬術治療，決定捐做公益，並推動生命教育。編號304、314血清馬已運至神馬郡休閒農場，由專人負責照料，馬場還鉅資打造VIP馬廄，讓退役血清馬養老。

捐贈儀式25日舉行，由神馬郡休閒農場主人王神安接手照料，304、314血清馬分別取名「大白鯊」及「小太陽」。農場員工表示，這兩匹血清馬本來被安排去清境農場貢獻餘生，後來馬主人於心不忍，決定捐給我們照料，入住VIP馬廄約兩個禮拜，適應狀況相當不錯。

家住后里的馬術教練王裕權說，他2年前標購這2匹退役血清馬，輪流在神岡及新竹的馬場寄養，因馬腹布滿針孔，許多民眾看了會害怕，無法與大、小朋友互動體驗；後來得知台中市身心障礙體育總會致力推廣馬術治療，才決定捐作公益，而且神馬郡休閒農場環境舒適，相信可讓退役血親馬得到良好照顧。

身障體育總會理事長、市議員陳清龍表示，馬匹身上提取蛇毒血清的「千瘡百孔」傷疤，是最好的生命教育題材，未來只要露露面，配合生命教育課程，不用再辛苦工作了！王神安表示，這2匹血清馬年齡約16歲，相當於人類48歲，因長期配合產製蛇毒血清，對人類存有戒心，希望透過細心照料，恢復親人個性。

(中時 )

IMC國際數學競賽爭光　聽障國中… 大葉大學釀酒課要為台灣農業尋找…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。