拚三讀！綠空汙法讓步刪「霸王條款」 藍轟打假球

友善列印
中時
楊佳穎

立法院臨時會25日進行《空氣汙染防制法》第9次協商，但9條關鍵爭議條文仍無共識，全數保留待院會表決，國民黨團也提出程序問題400案欲杯葛議程。其中，被視為「霸王條款」的環保署實施空汙總量管制應「會同」或「會商」經濟部等內容，朝野政黨仍各持己見；但民進黨團最終讓步，提出再修正動議將「會同」改為「會商」，國民黨團也撤案，《空污法》預計今晚完成三讀。

《空汙法》現行條文第12條明訂，關於總量管制之規定，應於建立汙染源排放量查核系統及排放交易制度後，由中央主管機關（即環保署）「會同」經濟部分期分區公告實施。環保署也說明，考量本次修法是為解決社會對空氣汙染的疑慮，為避免增添其他問題，因此維持現行「會同」經濟部公告方式辦理；在野黨團則堅持要改為「會商」。

經過國民兩黨協商，最終民進黨團願意讓步，在下午院會開始前提出再修正動議，將環保署「會同」經濟部改為「會商」經濟部，卻也進一步加入但書「報請行政院分期分區核定公告實施」。而面對民進黨釋出善意，國民黨也決定先撤回程序問題400案。

不過，國民黨團書記長李彥秀在登記發言時指出，本條文「會同」經濟部，是環保署長期迫切想修改的「霸王條款」；環保署為《空汙法》主管機關，對於空氣品質相關政策研擬或決策當然要有主導權，且一開始環保署的公告內容為「會商」，非常遺憾經過行政院後卻改為「會同」。

李彥秀進一步說，雖然民進黨在關鍵時刻做了修正，將「會同」改為「會商」，但最後仍要報請行政院核准，「這樣的再修正動議，我們認為民進黨仍在打假球」；站在空汙治理角度，每個條文都應該留給環保署更多手段，若最終仍要會同經濟部，或最後局定權仍在行政院，令人懷疑環保署只是紙老虎，最後恐被經濟部牽著鼻子走。她也呼籲長期與民間團體站在一起的民進黨，在按下表決器時回頭是岸，別被黨意凌駕專業判斷。

(中時 )

小英被掌控？府：民主國家不會有… 小英被朝中太后綁架？丁守中：柯…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。