拚三讀！綠空汙法讓步刪「霸王條款」 藍轟打假球

2018年06月25日 17:22 中時 楊佳穎

立法院臨時會25日進行《空氣汙染防制法》第9次協商，但9條關鍵爭議條文仍無共識，全數保留待院會表決，國民黨團也提出程序問題400案欲杯葛議程。其中，被視為「霸王條款」的環保署實施空汙總量管制應「會同」或「會商」經濟部等內容，朝野政黨仍各持己見；但民進黨團最終讓步，提出再修正動議將「會同」改為「會商」，國民黨團也撤案，《空污法》預計今晚完成三讀。

《空汙法》現行條文第12條明訂，關於總量管制之規定，應於建立汙染源排放量查核系統及排放交易制度後，由中央主管機關（即環保署）「會同」經濟部分期分區公告實施。環保署也說明，考量本次修法是為解決社會對空氣汙染的疑慮，為避免增添其他問題，因此維持現行「會同」經濟部公告方式辦理；在野黨團則堅持要改為「會商」。

經過國民兩黨協商，最終民進黨團願意讓步，在下午院會開始前提出再修正動議，將環保署「會同」經濟部改為「會商」經濟部，卻也進一步加入但書「報請行政院分期分區核定公告實施」。而面對民進黨釋出善意，國民黨也決定先撤回程序問題400案。

不過，國民黨團書記長李彥秀在登記發言時指出，本條文「會同」經濟部，是環保署長期迫切想修改的「霸王條款」；環保署為《空汙法》主管機關，對於空氣品質相關政策研擬或決策當然要有主導權，且一開始環保署的公告內容為「會商」，非常遺憾經過行政院後卻改為「會同」。

李彥秀進一步說，雖然民進黨在關鍵時刻做了修正，將「會同」改為「會商」，但最後仍要報請行政院核准，「這樣的再修正動議，我們認為民進黨仍在打假球」；站在空汙治理角度，每個條文都應該留給環保署更多手段，若最終仍要會同經濟部，或最後局定權仍在行政院，令人懷疑環保署只是紙老虎，最後恐被經濟部牽著鼻子走。她也呼籲長期與民間團體站在一起的民進黨，在按下表決器時回頭是岸，別被黨意凌駕專業判斷。

(中時 )