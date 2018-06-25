大葉大學釀酒課要為台灣農業尋找新可能

2018年06月25日 17:22 中時 鐘武達

大葉大學藥保系學生利用校園的櫻花釀製櫻花酒。（鐘武達攝）

大葉大學食品暨應用生物科技學系與台灣華陀酒業公司合作舉辦「酒類釀造與實習」課程指導學生釀造各種酒品，除了葡萄酒、白蘭地 ，甚至有學生以在地的荔枝與校園的櫻花釀製荔枝酒與櫻花酒，師生品嘗後都覺得很新鮮，更說，如果能夠推廣或許可以幫助農業找到產銷的新可能。

大葉食科系教授柯文慶指出，「酒類釀造與實習」課程，是讓學生學習酒類加工原理與實作，6組學生各自選擇1種蒸餾酒與1種再製酒專研酒類製程，進而了解不同酒類的製作技巧。

6組學生的作品分別有米酒與桑椹酒、燒酎和櫻花酒、白蘭地及樹葡萄酒、高粱酒與梅酒、伏特加和荔枝酒、威士忌及龍眼酒。柯文慶說，學生採用的原料很有創意，其中荔枝是在地果農生產，櫻花則來自大葉校園。

大四生林玉琳、詹哲嘉、邱柏諭、林佳威與碩士生林玉真以台灣華陀酒業公司贊助的糖酒當基酒，再與去殼去籽的荔枝果肉1比1靜置兩周，就成了香甜的貴妃酒。林玉真說，荔枝酒風味絕佳，很好喝。試喝的老師還說，如果好好推廣，或許可以在荔枝剩產時派得上用場。

藥用植物與保健學系的蔡宗翰等學生也參加釀酒課，他們說，校園有美麗的櫻花激發他們嘗試用來製酒的靈感，團隊將採集的花朵挑除花梗與花菁，並用RO水洗淨加入糖酒靜置21天，最後添加冰糖調味，「櫻花酒」就誕生了。

(中時 )