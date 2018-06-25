Dream Big夢世代 NBA教練、大專籃球好手集結彰化菁英訓練營

2018年06月25日 18:14 中時 謝瓊雲

彰化縣長魏明谷（左二）、議長謝典霖（右二）將籃球傳給兩名美籍教練大衛泰勒與柯瑞梅茲。（謝瓊雲攝）

曾指導NBA勇士隊克雷湯普森的大衛泰勒（David Taylor，左）擔任訓練營總教練，另一名同樣具NACC教練資格的柯瑞海茲（Cory Heitz，右）都出席上午的記者會活動。（謝瓊雲攝）

「Dream Big引爆夢世代全國籃球菁英訓練營」26日將在明道大學體育館開訓，由NBA頂尖球星的指導教練，來台近距離指導40名大專球員，3天訓練開放彰化基層籃球教練現場觀摩，盼促進彰化縣籃球運動風氣的推廣。

25日在縣議會一樓多功能廳舉辦記者會，縣長魏明谷、議長謝典霖、曾指導過NBA頂尖球星的訓練營總教練大衛泰勒（David Taylor）、和柯瑞海茲（Cory Heitz）兩名NCAA教頭都到場為活動集氣。

此次大專籃球菁英巔峰訓練營強調Dream Big，鼓勵菁英選手挑戰自我，創造巔峰，由泰勒親自打造美式訓練專屬菜單，搭配謝玉娟、劉孟竹、吳正杰、許皓程、王志群等台灣頂尖教練組成助理教練團，精進球技、交流經驗。包含今年UBA公開男一級 MVP 陳昱瑞、NCAA旅美好手吳永盛、林庭謙等人都受邀受訓。

魏明谷指出，這幾年來縣府致力提升彰化縣的籃球風氣，尤其議長謝典霖擔任中華民國籃球協會理事長，在彰化不遺餘力推動許多知名的籃球賽事，而寶島夢想家更將彰化縣立體育場設為主場，這次訓練營報名選手裡面，彰化縣就占了15%。近年縣府致力辦理多項體育賽事，培養許多傑出選手，將彰化打造成運動大縣。

謝典霖表示，感謝主辦單位大彰國際青年商會與enpower團隊，邀集全國大專一、二年級和高中HBL等最優秀選手，到明道大學作三天的教學訓練，國外教練們同時也將對縣內高國中、小基層教練進行指導，提升基層教練素質、籃球體育水準。

他說，已擔任三屆議長、今年又接掌中華籃協理事長，特別將過去在彰化沒有機會看到的高規格籃球活動，爭取到彰化縣內來，也結合縣府資源辦理這場專業籃球活動；愛運動、打籃球的小朋友不會變壞，這場職業級的專業訓練，也能帶給彰化體育方面、籃球方面的提升，讓籃球體育活動也能在彰化生根茁壯。

(中時 )