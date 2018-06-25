彰化醫消合體組成救命兵團

員榮醫療體系的護理人員與彰化縣消防局消消防人員在烈日下「聯合操演」。（鐘武達攝）

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醫消合體，救護升級！彰化縣消防局與員榮醫療體系近日聯合辦理緊急救護訓練助教班課程，17名員榮醫療體系護理師接受為期5天的訓練後將派駐彰南各消防分隊與消防人員組成 「救命兵團」，提供需要急救醫療的民眾更及時與完善的照護，提升救命效率。

彰化縣消防局指出，這項「醫消聯合操演」有34名學員參與，除了17名員榮醫療體系護理師，還有17人消防人員，他們透過訓練提昇救護技能，同時也培養合作默契。

演習視同作戰！學員們的學習內谷除了緊急救護單項技術、緊急救護裝備器材操作，更模擬實境進行車禍意外現場處置、創傷固定包紮、中風、心肌梗塞、休克、溺水、高處墜落等急救狀況的演練，即使是在烈陽高照下的滾燙柏油路面操演，學員們也在所不惜，因為「救人第一」。

消防局長李永福說，17名護理師完成訓練後 ，未來將到彰南各消防分隊協勤，目的就是要救護人員快速出勤進行必要的搶救、救護車上的生命維護，一直到醫院的醫療行為，每一個環節都能緊密結合，確實有效提升傷患的救活率。

員榮醫療體系員生醫院急診室主任曾冠富表示，傷患到院前優良的急救處置是得以存活的關鍵因素，而統計資料顯示，送達醫院急救病患到院前無心跳者，經過急救後的救活率約達20％，為此，救護車從事故現場到抵達醫院前的時間與照護品質，相當重要。

(中時 )

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