加拿大航空開航周年 美加全線124航點九折

2018年06月25日 17:42 工商 張佩芬

加拿大洛磯山脈美景聞名全球，四季日夜個有不同的美。圖：加航提供

多次榮獲航空界SKYTRAX評選為「北美最佳航空」的加拿大航空，歡慶開航周年及加拿大國慶，即日起至7月1日於官網推出限時優惠，輸入促銷代碼「ANNIVERSARY18」即可享加拿大與美國共124個航點全線九折優惠，台北直飛溫哥華來回14,400元起（約5,026元稅外加）、台北經溫哥華飛西雅圖13,770元起（約5,187元稅外加)。

優惠票適用出發日期至開票日起至2019年4月30日止(全程需於2019年12月31日前完成)；並將於本週六(30日)同步推出線上闖關抽機票，與加拿大國慶日實體攤位活動，同步祭出十張免費美加來回機票及加拿大極光行程等上百樣精彩獎項，詳情將公佈於官方臉書粉絲團「加拿大航空公司」，加入粉絲隨時關注各種優惠。

加拿大航空台灣區總經理陳美至表示：「加拿大航空自2017年6月開航以來，平均載客率為這條航線之冠，加航一直自我期許能夠成為台加在經貿、文化及旅遊等雙邊交流最大的助力，也希望發揮我們絕佳的日間航班優勢、搭配溫哥華機場中文自助通關系統及美國境外海關的設置，邀請台灣旅客更便利且更深入探索加拿大64大航點與美國60大航點。」

「加拿大是一個自然奇景及人文風情都十分豐富的國家，從西岸洛磯山脈的冰原探險、西北地區的幸福極光、東岸法語城市的人文楓情，以及大西洋四省特色的峽灣地形與豐饒海鮮，接下來也計畫將攜手更多旅遊同業、一同向台灣旅客介紹這個值得大家一遊再遊的人間仙境，我們也將各大旅遊景點一次濃縮，呈現在6月30日即將推出的周年慶活動網站中，歡迎大家可以預先在線上暢遊美加124個航點，感受這個被全球旅人評選為最佳旅遊目的地的絕美國度！」

加拿大航空也特別提醒，除了官網限定的美加線全面九折限時優惠與線上闖關抽機票活動外，也將於6月30日假台北客家文化園區所舉辦的加拿大國慶日活動設攤，現場將有精采的加拿大美食、美酒與傳統曲棍球體驗以及加拿大航空煙火秀等表演，凡至加拿大航空攤位就有機會獲得特製紀念小禮，也歡迎對加拿大文化感興趣的台灣旅客一同共襄盛舉。

更多機票優惠訊息及活動訊息請至加拿大航空官方網站https://www.aircanada.com或台灣官方粉絲團「加拿大航空公司」查詢。

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