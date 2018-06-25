大坑魚丸伯與志工團隊義煮　讓北中寮3所小學212位學童受惠

2018年06月25日 17:42 中時 楊樹煌

▲悟饕池上飯包連鎖總部負責人潘信安（左）與志工趕著包悟饕池上雞腿要給學童享用。（楊樹煌攝）

▲清水國小為北中寮3所國小學童進行「善的循環力量」勵志教育。（楊樹煌攝）

▲清水國小頒感謝狀給所有義煮志工團隊，由左至右為魚丸伯、魚丸哥、悟饕池上飯包潘信安、校長田志順、鄉代蕭同宏。（楊樹煌攝）

▲香噴噴的虱目魚粥魚丸湯，學童品嚐後無不歡喜樂開懷，吃了還想再吃。（楊樹煌攝）

▲中寮鄉北中寮清水、爽文和永和3所偏遠小學的學童享受著豐盛的虱目魚粥。（楊樹煌攝）

台中「魚丸伯」和一群善心志工，今25日在中寮鄉長參選人也是鄉民代表蕭同宏的牽線下，送愛到偏鄉，為中寮鄉北中寮清水、爽文和永和3所偏遠小學212位師生義煮午餐，不但讓學童享受到豐盛的虱目魚粥、魚丸湯也品嚐到大塊的悟饕池上雞腿，所有學童在大快朵頤中，無不充滿感恩之情。

長年都送愛到偏鄉的台中大坑魚丸伯，今年元月份也到中寮鄉為中寮、廣福和永樂3所小學320名師生免費義煮，當時擔任中寮社區發展協會理事長的蕭同宏也前往當志工。

經由蕭理事長的引薦下，五月份與魚丸哥吳昭榮至清水國小拜訪田志順校長，決定再送愛到北中寮，於是積極展開籌劃，今天魚丸伯全家和所有熱心參與的善心人士及志工，一早就趕至清水國小展開義煮，將魚丸湯和北中寮3所國小師生共享，完成菩薩愛心行，讓所有師生和家長都很感動。

此趟的愛心行，在魚丸哥吳昭榮率義煮團隊進行烹煮中，校方也安排北學生們參與「善的循環力量」勵志教育，使學童了解魚丸伯父子如何從早年經商失敗，到現在靠著賣魚丸，還能送愛走遍各偏鄉，回饋造福學童的經典勵志傳奇，並讓學童知道如何用自己的力量去幫助需要幫助的人。

今天參與愛心行的，除魚丸伯與魚丸哥團隊志工，還有多年來走過多少偏鄉小學義煮，讓學童受惠的悟饕池上飯包連鎖加盟總部負責人潘信安、詮寶冷氣王正宏、蔡金清團隊及羅式臭豆腐等共同參與。

魚丸伯及魚丸哥表示，每當看到小學生吃著虱目魚粥、魚丸湯以及滿足的啃著可口美味的悟饕池上大塊雞腿，臉上展露的笑容，就是他們最歡喜的收穫。

(中時 )