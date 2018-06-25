廚房抹布有多髒？細菌數會隨著這類食物增加

2018年06月25日 17:40 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

很多人擔心廚房的抹布有很多細菌滋生，到底有多髒呢？一項新的研究證明，不但很多，而且數量會隨著家裡人口多寡，以及肉類消費頻率的增加而增加。研究人員在100條廚房抹布上培養了1個月的細菌，發現49%的抹布通常存在會在人體內生長的細菌。

「在這項研究中，我們調查了廚房抹布在廚房交叉污染中的潛在作用，以及影響廚房抹布微生物形態和負荷的各種因素」模里西斯的大學健康科學高級講師荷都雅（Susheela D. Biranjia-Hurdoyal）在美國微生物學會年會上發表的研究報告說。

這49條廚房抹布中有四分之三的細菌，通常在人類的腸內發現，如大腸桿菌和腸球菌；另有14％是金黃色葡萄球菌的菌落，通常稱為葡萄球菌，是一種在人體皮膚和呼吸道中發現的細菌，「是食源性疾病的細菌」美國克萊姆森大學農業、林業和生命科學學院的食品科學家兼教授道森（Paul Dawson）指明。

【在生菜裡發現致命的大腸桿菌】

大腸桿菌作為一般生物屬和種不是問題，但是有一些特定的類型會導致問題，「比如最近在生菜沙拉上發現的那些」。

根據美國疾病管制和預防中心的數據顯示，一些金黃色葡萄球菌菌株還可能產生一種毒素，如果攝食，可能導致食物中毒症狀，如發燒、嘔吐和腹瀉。如果手上有金黃色葡萄球菌，進入體內引起食源性毒素感染，就會致使人生病，道森說。

研究人員還發現，細菌類型和數量因家庭規模、社會經濟地位和飲食類型而異，具體而言，金黃色葡萄球菌更容易在社會經濟地位較低、人口較多的家庭廚房抹布上發現，而腸道細菌更有可能在吃肉的家庭中發現。

生肉帶有細菌，如果你把它扔在砧板上，用抹布或海綿把它弄乾，就會沾上細菌，道森提醒說，用於準備食物的砧板和桌面需要定期清潔、保持乾燥。

記住口訣【抹巾進洗衣機 海綿進微波爐】

荷都雅說，根據研究，比起乾毛巾、擦手毛巾、浴室毛巾，這些細菌更容易在濕毛巾上長駐，建議：

1.抹布不要濕漉漉。

2.毛巾不要擦擦這裡又抹抹那裡。

3.每隔幾天更換一次抹巾、毛巾，把髒的扔進洗衣機。

4.廚房裡的細菌也不只在抹布上，海綿、菜瓜布也要消毒，清潔液體塗在海綿上洗乾淨後，還要丟進微波爐處理。

荷都雅呼籲，大家庭的定期清潔更重要，尤其是有孩子和老年人的大家庭，更應特別警惕廚房衛生。

(中時電子報)