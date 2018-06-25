十大創新閱讀服務受肯定！新北市立圖書館獲政府服務獎

2018年06月25日 17:42 中時 葉書宏

新北市立圖書館首創提供24小時不打烊服務，近年來推展圖書館升級，改變傳統的服務模式，勇奪今年第一屆「政府服務獎」。（葉書宏翻攝）

新北市立圖書館首創提供24小時不打烊服務，近年來推展圖書館升級，改變傳統的服務模式，勇奪今年第一屆「政府服務獎」。（葉書宏翻攝）

新北市立圖書館首創提供24小時不打烊服務，近年來推展圖書館升級，改變傳統的服務模式，勇奪今年第一屆「政府服務獎」。（葉書宏翻攝）

新北市立圖書館首創提供24小時不打烊服務，近年來推展圖書館升級，改變傳統的服務模式，勇奪今年第一屆「政府服務獎」。（葉書宏翻攝）

首創提供24小時不打烊服務的新北市立圖書館，近年來推展圖書館升級，改變傳統圖書館的服務模式，以創新的方式推動閱讀，備受多方肯定與讚許，勇奪今年第一屆「政府服務獎」的最高榮譽。

新北市閱讀創新服務受肯定，中華民國國家發展委員會日前公布第1屆「政府服務獎」得獎名單，新北市立圖書館在全國174個參賽機關中脫穎而出，榮獲整體服務類機關獎，於今（25）日獲行政院頒獎表揚，展現新北市引領閱讀服務創新風潮、以及活化圖書館服務效能的成果。

新北市立圖書館今年以「行動看得見，服務不受限」的主題參賽，以全國首創的十大亮點服務獲得肯定。十大創新服務包括：24小時服務不打烊、通用設計貼心友善、行動書房主動出擊、跨域合作資源共享、融合遊戲認證共學共玩、VR體驗結合現代科技、幸福陪讀學習相伴、漂書運動好書共享、真人圖書分享生命故事、特色閱讀角舒適慢讀等。

此外，近3年更榮獲國內外逾50個獎項之肯定，新形態的圖書館閱讀服務，不僅讓圖書館更人性化、更多元，成功翻轉一般人對圖書館的印象，吸引民眾重新走入圖書館，更受到國際矚目。

對於表現獲得肯定，新北市立圖書館館長王錦華表示，新北市推動全民閱讀，自升格後除了不斷開設新的圖書館，引進新的服務與設施，增加閱讀資源，並針對不同特性的閱讀需求，提供便利快捷的閱讀管道與服務。

至2018年5月底，圖書館的總館藏量已逾691萬冊，較升格前成長85％，近17萬冊的電子資源高居六都之首，同時提供17種各國語言書籍，照顧不同閱讀族群，種類數亦是六都之冠。為提供民眾更優質的閱讀環境，升格至今已新增設14處服務據點，包括甫於3月啟用的林口東勢圖書閱覽室，另蘆洲仁愛智慧圖書館、樹林分館等新建館舍亦將陸續落成。

另外，針對現有圖書館分年進行的改造計畫，已完成49件圖書館環境改善，2018年將完成三重南區分館、青少年圖書館創新學習中心等館舍改善，此次獲「政府服務獎」的肯定，圖書館未來將繼續提供更有感的服務，讓圖書館變成民眾最便利的終身學習中心。

(中時 )